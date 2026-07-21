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Заставьте орхидею цвести все 12 месяцев: секрет оказался не в удобрениях, а в двух неожиданных условиях
Многие владельцы орхидей сталкиваются с одинаковой проблемой: после пышного цветения растение месяцами стоит с зелеными листьями, но новых бутонов так и не выпускает. На самом деле причина часто кроется не в недостатке удобрений, а в чрезмерной заботе.
Опытные цветоводы уверяют, что орхидею не стоит постоянно «баловать». Умеренный стресс в виде небольших перепадов температур и контролируемого ограничения подкормки помогает растению заложить новые цветоносы. Именно поэтому иногда для обильного цветения требуются не дополнительные удобрения, а правильные условия ухода.
Почему орхидея перестает цвести
Если листья имеют здоровый вид, а корневая система крепкая, но цветов нет, скорее всего, растение находится в фазе покоя или получает неправильный уход. Самые распространенные причины:
недостаточно света;
чрезмерный полив;
слишком теплые ночи без перепадов температур;
избыток азотных удобрений, стимулирующих рост листьев вместо бутонов.
Секрет, помогающий стимулировать цветение
Фаленопсис — самый распространенный вид комнатных орхидей — в природе реагирует на изменение температур. Именно поэтому цветоводы рекомендуют создать растению кратковременный стресс.
Для этого достаточно в течение 2-4 недель обеспечить разницу между дневной и ночной температурой примерно в 4-6 градусов. Например, днем в комнате может быть +22…+25 °C, а ночью — около +17…+19 °C. Именно такая разница часто провоцирует появление нового цветоноса.
Почему иногда полезны «холод» и «голод»
Речь идет не о том, чтобы оставить растение без ухода. Под словами «голод» подразумевают временное сокращение подкормки. Если постоянно вносить удобрения, особенно с высоким содержанием азота, орхидея направляет силы на наращивание листьев и корней.
В период стимулирования цветения рекомендуется:
сократить подкормку на несколько недель;
поливать только после подсыхания субстрата;
не оставлять корни в воде;
обеспечить яркое, но рассеянное освещение.
Как правильно поливать орхидею
Одна из самых распространенных ошибок — слишком частый полив. Орхидея значительно легче переносит кратковременную нехватку влаги, чем ее избыток.
Ориентируйтесь на состояние корней:
зеленые корни — полив пока не нужен;
серебристо-серые — пора увлажнить субстрат.
После поливки обязательно дайте лишней воде стечь во избежание загнивания корневой системы.
Может ли орхидея цвести весь год
Популярное утверждение о непрерывном цветении в течение 12 месяцев следует воспринимать критично. Большинство фаленопсисов естественно цветут один-два раза в год, хотя каждое цветение может занять несколько месяцев. В идеальных условиях некоторые растения формируют новые цветоносы почти сразу после завершения предыдущего цветения, из-за чего создается впечатление непрерывного процесса.
FAQ
Что делать, если орхидея не цветет?
Проверьте, получает ли растение достаточно рассеянного света, нет ли перелива и есть ли перепад дневной и ночной температуры. Также следует временно сократить подкормку и дать орхидее период покоя. Именно эти факторы чаще всего помогают стимулировать появление нового цветоноса.
Как заставить орхидею выпустить цветонос?
Для стимуляции нового цветоноса обеспечьте разницу между дневной и ночной температурой примерно 4–6 °C, поливайте только после высыхания субстрата, используйте яркий рассеянный свет и не злоупотребляйте азотными удобрениями. При правильном уходе орхидея с большой вероятностью сформирует новые бутоны.