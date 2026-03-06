Чем убрать налет на унитазе / © pexels.com

Поддерживать чистоту в ванной комнате иногда бывает сложно, особенно, когда на сантехнике быстро появляется налет, неприятный запах и желтые пятна. Многие покупают дорогие чистящие средства, хотя на самом деле существует гораздо более простой способ ухода за унитазом. Опытные хозяйки используют обычный кухонный продукт, помогающий поддерживать чистоту и свежесть сантехники без агрессивной химии. Если применять этот метод регулярно, унитаз долго будет белоснежным.

Почему появляется налет на сантехнике

Основной причиной появления налета в унитазе является жесткая вода, содержащая много минералов. С течением времени эти вещества оседают на поверхности керамики и образуют неприглядные желтоватые или серые пятна.

Кроме того, во влажной среде активно размножаются бактерии, что приводит к появлению неприятного запаха. Именно поэтому важно регулярно проводить профилактическую чистку сантехники.

Чем отчистить унитаз от желтизны и известкового налета?

Одним из самых простых и доступных средств является обычная пищевая сода. Она хорошо растворяет загрязнение, нейтрализует запахи и помогает предотвратить образование налета. Достаточно раз в неделю насыпать одну столовую ложку соды непосредственно в чашу унитаза, оставить примерно на 30 минут, затем смыть водой. За это время сода начинает действовать, растворяя нежный налет и освежая поверхность.

Если на сантехнике уже появились едкие пятна, можно немного увеличить количество средства. В этом случае соду оставляют в чаше на несколько часов или даже на ночь.

Пищевая сода обладает легкими абразивными свойствами, благодаря которым она помогает очищать поверхность от минерального налета и органических загрязнений. В то же время, она нейтрализует запахи и создает более благоприятную среду для поддержания гигиены.

Этот метод работает мягко и не повреждает поверхность керамики, поэтому его можно использовать регулярно без риска сантехники.