Засыпьте банановую кожуру солью и получите бесценное средство для плодородия почвы

Какая польза банановой шкурки для огорода / © pixabay.com

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Правильное использование банановых шкурок поможет сделать почву на вашем земельном участке плодороднее, а урожай — богаче и качественнее.

Какая польза банановой кожуры для огорода и зачем посыпать ее солью

Секрет эффективности этих отходов кроется в уникальном составе. При разложении банановая кожура отдает почве два важнейших микроэлемента, которые крайне необходимы для здорового роста и развития растений.

Калий — один из ключевых элементов для здоровья растений, ведь укрепляет корневую систему, способствует обильному цветению и формированию крупных плодов. Калий также повышает иммунитет огородных культур к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Азот играет важную роль в наращивании зеленой массы культур. Он стимулирует активный рост листьев и стеблей, делает их крепкими и здоровыми.

Банановая кожура не содержит химических примесей, действует мягко и постепенно, высвобождая в почву питательные микроэлементы. Кроме того, она улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой для воздуха и влаги.

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А чтобы отходы были более эффективными, опытные садоводы посыпают их солью, что значительно усиливает их полезные свойства. Этот тандем становится мощным оружием в борьбе с вредителями и защищает растения от нежелательных гостей без использования химических препаратов.

Нарежьте банановую шкурку на кусочки и посыпьте небольшим количеством поваренной соли. Получившуюся смесь распределите вокруг стеблей растений, по краям грядок или вокруг деревьев и кустов. Соль создает барьер, отпугивающий улиток и муравьев. Кроме того, при разложении банановая кожура выделяет специфический запах, который также отпугивает насекомых-вредителей. Даже мыши не любят такого средства, поэтому обойдут огород десятой дорогой.

Как можно еще использовать банановую кожуру на огороде

Добавьте к компосту. Один из самых простых способов — измельчить кожуру и чередовать ее в компостной куче вместе с травой, листьями и пищевыми отходами. Банановая кожура стимулирует развитие полезных микроорганизмов и ускоряет разложение органики.

Сделайте натуральное жидкое удобрение. Измельчите 2–3 банановых шкурки, положите в стеклянную банку и залейте 1 л теплой воды. Накройте марлей и оставьте в темном теплом месте на 3 дня. Когда настой забродит, процедите его и разбавьте водой в пропорции 1:5. Поливайте растения каждые две недели, такой раствор наполнит почву калием и питательными веществами.

Сражайтесь с тлей без химии. Опрыскивайте листья неразведенным настоем из банановой кожуры, это эффективное и безопасное средство для борьбы с тлей и муравьями.