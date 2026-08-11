Как избавиться от муравьев и пищевой моли на кухне / © Фото из открытых источников

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Лавровый лист есть почти на каждой кухне. Его добавляют в супы, тушеные блюда, маринады и консервацию, но опытные хозяйки используют это пряное растение не только во время приготовления пищи. Один из домашних лайфхаков — смешать лавровый лист с сахаром и оставить смесь в нужном месте. Такой способ чаще всего используют как простое средство против мелких насекомых в кухонных шкафах.

Почему против насекомых используют лавровый лист и сахар

Лавровый лист обладает выраженным ароматом благодаря эфирным маслам. Именно запах пряностей и является главной причиной, по которой его традиционно используют в качестве натурального отпугивателя некоторых насекомых.

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Сахар в этой смеси выполняет другую роль. Он помогает сделать приманку привлекательной для мелких насекомых, ищущих источник пищи. Однако сам по себе сахар не уничтожает вредителей, поэтому ожидать от такой смеси эффекта профессионального инсектицида не стоит.

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Как сделать домашнюю смесь

Для обычного варианта понадобятся несколько сухих лавровых листьев и маленькое количество сахара.

Лавровый лист можно чуть-чуть измельчить или просто поломать руками, чтобы его аромат стал сильнее. Затем его смешивают с сахаром и насыпают небольшими порциями в неглубокие емкости.

Такие емкости можно поставить в кухонный шкафчик, у контейнеров с крупами или в другое сухое место, где замечены одиночные насекомые.

Не следует рассыпать смесь непосредственно возле продуктов, особенно если они хранятся в открытых упаковках.

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Против каких проблем это может помочь

Чаще всего лавровый лист используют в качестве вспомогательного средства против пищевой моли, муравьев, мелких кухонных жуков и других насекомых, которых может отпугнуть его резкий аромат. Поэтому хозяйки кладут его в кухонные шкафчики, у круп, муки и других сухих продуктов.

Но если речь идет о настоящем нашествии этих вредителей, одного лаврового письма будет недостаточно. В таком случае необходимо найти источник проблемы, проверить все запасы и провести тщательную уборку.

Почему важно не оставлять сахар надолго

У этого лайфхака есть явный минус. Сахар сам по себе способен привлекать муравьев и других насекомых. Потому оставлять сладкую смесь на длительное время или в большом количестве не стоит.

Если насекомые уже активно появляются в кухне, лучше не создавать для них дополнительный источник пищи. В такой ситуации более эффективно убрать доступ к продуктам, герметично закрыть крупы и сладости, вытереть все поверхности и найти место, через которое вредители попадают в помещение.

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