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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
733
Время на прочтение
2 мин

Засыпьте лавровый лист солью — и все лето будете радоваться: этот лайфхак решит кучу проблем

Смесь соли и лавровых листьев является простым, недорогим и натуральным способом избавиться от насекомых и излишней влажности, а также поддерживать свежесть в доме в течение длительного времени.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как избавиться от сырости и затхлости в доме

Как избавиться от сырости и затхлости в доме / © www.freepik.com/free-photo

Многие хозяйки используют лавровый лист исключительно как ароматную специю для супов, борщей или мясных блюд. Однако немногие знают, что в сочетании с обычной поваренной солью он может стать настоящим помощником в быту. Этот простой лайфгак особенно полезен в летний период, когда жара, повышенная влажность и насекомые доставляют немало неудобств.

Какая польза этого трюка

Лавровый лист содержит эфирные масла, дубильные вещества и природные ароматические соединения. Именно они придают ему характерный запах, который люди воспринимают как приятное, а многие насекомые — наоборот.

Соль прекрасно впитывает лишнюю влагу из воздуха. Вместе эти два простых продукта создают эффективное домашнее средство, помогающее поддерживать свежесть в помещении.

Для приготовления средства вам понадобится:

  • 3 столовые ложки поваренной соли;

  • 5 сухих лавровых листьев;

  • небольшая мисочка или стеклянная баночка.

Насыпьте соль в емкость, сверху положите лавровые листья или немного поломайте их руками, чтобы аромат выделялся интенсивнее. Поставьте смесь в нужное место.

Как работает этот трюк

  • Помогает освежить воздух. Эфирные масла лавровых листьев постепенно улетучиваются, создавая легкий природный аромат без использования химических освежителей.

  • Уменьшает избыточную влажность. Соль работает как природный абсорбент. Она поглощает лишнюю влагу, что особенно актуально летом для кухни, ванной или кладовой.

  • Может отпугивать некоторых насекомых. Запах лавровых листьев не нравится отдельным видам насекомых, в частности, муравьям, пищевой моли и некоторым жукам. Хотя это не гарантия полного избавления от вредителей, такой способ может стать дополнительным природным средством профилактики.

  • Помогает поддерживать свежесть шкафов. Если поставить емкость с солью и лавровыми листьями в шкаф или гардероб, она может способствовать уменьшению сырости и появлению затхлого запаха.

  • Полезно для кладовой. Такое средство часто ставят рядом с крупами, мукой или специями. Он не заменяет правильное хранение продуктов, но может помочь поддерживать сухость и создавать менее благоприятные условия для некоторых насекомых.

Где лучше разместить смесь

Лучше всего поставить ее:

  • у окон;

  • на кухне;

  • в шкафах;

  • в кладовой;

  • у входной двери;

  • в ванной;

  • рядом с местами хранения продуктов.

Если соль стала влажной или лавровый лист почти потерял аромат, их следует заменить новыми, одного раза в четыре недели будет достаточно.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
733
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