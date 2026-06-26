Как избавиться от сырости и затхлости в доме / © www.freepik.com/free-photo

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Многие хозяйки используют лавровый лист исключительно как ароматную специю для супов, борщей или мясных блюд. Однако немногие знают, что в сочетании с обычной поваренной солью он может стать настоящим помощником в быту. Этот простой лайфгак особенно полезен в летний период, когда жара, повышенная влажность и насекомые доставляют немало неудобств.

Какая польза этого трюка

Лавровый лист содержит эфирные масла, дубильные вещества и природные ароматические соединения. Именно они придают ему характерный запах, который люди воспринимают как приятное, а многие насекомые — наоборот.

Соль прекрасно впитывает лишнюю влагу из воздуха. Вместе эти два простых продукта создают эффективное домашнее средство, помогающее поддерживать свежесть в помещении.

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Для приготовления средства вам понадобится:

3 столовые ложки поваренной соли;

5 сухих лавровых листьев;

небольшая мисочка или стеклянная баночка.

Насыпьте соль в емкость, сверху положите лавровые листья или немного поломайте их руками, чтобы аромат выделялся интенсивнее. Поставьте смесь в нужное место.

Как работает этот трюк

Помогает освежить воздух. Эфирные масла лавровых листьев постепенно улетучиваются, создавая легкий природный аромат без использования химических освежителей.

Уменьшает избыточную влажность. Соль работает как природный абсорбент. Она поглощает лишнюю влагу, что особенно актуально летом для кухни, ванной или кладовой.

Может отпугивать некоторых насекомых. Запах лавровых листьев не нравится отдельным видам насекомых, в частности, муравьям, пищевой моли и некоторым жукам. Хотя это не гарантия полного избавления от вредителей, такой способ может стать дополнительным природным средством профилактики.

Помогает поддерживать свежесть шкафов. Если поставить емкость с солью и лавровыми листьями в шкаф или гардероб, она может способствовать уменьшению сырости и появлению затхлого запаха.

Полезно для кладовой. Такое средство часто ставят рядом с крупами, мукой или специями. Он не заменяет правильное хранение продуктов, но может помочь поддерживать сухость и создавать менее благоприятные условия для некоторых насекомых.

Где лучше разместить смесь

Лучше всего поставить ее:

у окон;

на кухне;

в шкафах;

в кладовой;

у входной двери;

в ванной;

рядом с местами хранения продуктов.

Если соль стала влажной или лавровый лист почти потерял аромат, их следует заменить новыми, одного раза в четыре недели будет достаточно.

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