Засыпьте лавровый лист солью, поставьте на подоконник – и избавитесь от надоедливой проблемы

Этот простой и эффективный метод поможет надолго избавиться от плесени на окнах.

На самом деле, лавровый лист – это не только одна из самых популярных специй. Он также известен своими антибактериальными свойствами, поэтому многие опытные хозяйки используют его для решения бытовых проблем, например, таких как борьба с плесенью.

Всем известно, что герметичные пластиковые окна часто становятся причиной образования плесени на оконных рамах и подоконниках из-за недостаточной вентиляции. И даже дорогие химические средства не всегда могут справиться с этой неприятностью. А вот лавровый лист с солью поможет избавиться от грибка быстро и безопасно.

Как быстро избавиться от плесени на окнах: простой трюк с лавровым листом и солью

Соль может эффективно поглощать влагу, а лавровый лист обладает противогрибковыми свойствами, поэтому будет предотвращать появление плесени. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в лавровых листьях, будут наполнять ваш дом приятным терпким ароматом.

Что нужно сделать:

Возьмите небольшую глубокую емкость – это может быть миска или банка. Заполните посуду солью примерно на три четверти. Положите в соль 3-4 сушеных лавровых листа. Поставьте емкость с солью и лавровыми листьями на подоконнике.

Соль будет поглощать влагу, а лавровый лист будет предотвращать появление плесени и распространять приятный аромат. Следует знать, что соль необходимо регулярно менять, достаточно раз в несколько недель.

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