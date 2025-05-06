Зачем засыпать солью чайные пакетики / © www.freepik.com/free-photo

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Обычно после заваривания пакетик чая сразу отправляется на помойку. Но этого делать не стоит, ведь эти отходы могут быть очень полезны для быта. А для опытных огородников использованы чайные пакетики — это настоящее сокровище. Рассказываем, зачем засыпать пакетики чая солью.

Такое натуральное средство поможет прогнать насекомых из дома и огорода. Для этого достаточно посолить использованные чайные пакетики и положить в помещении, во дворе или участке, где есть скопления муравьев, мух, комаров и других насекомых. Насекомые-вредители не переносят запах и вкус соли, поэтому быстро покинут дом и огород.

Кроме того, соленые чайные пакетики станут действенным средством в борьбе с плесенью и неприятным затхлым запахом. Соль обладает абсорбирующим свойством, поэтому следует разложить средство в местах, где завелся грибок. Это поможет избавиться от плесени, влаги и неприятного запаха. А воздух в помещении станет по-настоящему чистым.

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