Затемнение, которое начинает новую главу: что изменится в жизни каждого знака после 12 августа

Солнечное затмение 12 августа: гороскоп / © Mixnews

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12 августа 2026 произойдет полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет наблюдать только в отдельных регионах планеты, а частичное затмение будет видно во многих странах Европы. С астрономической точки зрения это природное явление, которое происходит во время новолуния, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем. В астрологии затемнение традиционно связывают с завершением старых процессов и началом нового этапа. На этот раз событие происходит во Леве — знаке, который ассоциируют с уверенностью, творчеством, смелостью, самовыражением и желанием больше внимания уделять собственным целям. Вот какие сферы жизни затемнения могут символически подсветить для каждого знака.

Овен

Для Овнов на первый план выходят творчество, романтика, удовольствие и самовыражение. Может появиться желание вернуться к давно отложенному хобби или проекту.

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Что следует сделать: наконец-то сделать первый шаг в деле, которое давно хотелось попробовать.

Чего избегать: ждать идеального момента.

Телец

Тельцы могут почувствовать необходимость изменить что-либо в доме, семейных отношениях или собственном ощущении безопасности. Старые семейные вопросы могут снова напомнить о себе.

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Что следует сделать: навести порядок дома или разобраться с одним важным семейным вопросом.

Чего избегать: пытаться решать за близких их проблемы.

Близнецы

Для Близнецов активизируется область общения. Новые знакомства, переговоры, обучение, переписка и интересные идеи могут занять большую часть жизни.

Что следует сделать: рассказать о своей идее людям, которые могут помочь ее реализовать.

Чего избегать: браться одновременно за слишком много дел.

Рак

Ракам затемнения напоминают о финансах. Это хороший повод пересмотреть расходы, бюджет и планы по дополнительному заработку.

Что следует сделать: поставить конкретную финансовую цель и пересмотреть ежедневные расходы.

Чего избегать: тратить деньги импульсивно из-за плохого настроения.

Лев

Для Львов это наиболее личный период, ведь затемнение происходит именно в их знаке. Могут измениться взгляды на карьеру, отношения, внешность, амбиции и собственные приоритеты.

Что следует сделать: определить главную цель на ближайшие месяцы.

Чего избегать: стараться постоянно доказывать свою ценность другим.

Дева

Девам затемнения предлагает не спешить, а остановиться и завершить то, что давно оставалось незавершенным. Может усилиться потребность в отдыхе, тишине и обновлении.

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Что следует сделать: освободить время и пространство для нового этапа.

Чего избегать: воспринимать усталость как слабость или лень.

Весы

Весам следует обратить внимание на друзей, профессиональные контакты и долгосрочные планы. Старое знакомство или общий проект может получить новое развитие.

Что следует сделать: восстановить полезный контакт или поделиться своим планом с потенциальным партнером.

Чего избегать: держаться за отношения только из-за давности знакомства.

Скорпион

Для Скорпионов важны карьера, репутация и профессиональные амбиции. Могут появиться новые обязанности или возможность показать свои возможности.

Что следует сделать: определить профессиональную цель и сделать заметный шаг в этом направлении.

Чего избегать: ждать, что другие сами заметят ваши таланты.

Стрелец

Стрельцов затемнения подталкивает к расширению горизонтов. Обучение, поездки, новые знания, иностранные языки или профессиональная переподготовка могут стать особенно актуальными.

Что стоит сделать: начать давно интересовавшее обучение.

Чего избегать: постоянно собирать информацию вместо практических действий.

Козерог

Козерогам стоит избавиться от лишнего — финансовых обязательств, старых договоренностей, ненужных обязанностей или давно откладываемых дел.

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Что стоит сделать: закрыть хотя бы одну проблему, которая давно не дает покоя.

Чего избегать: пробовать решить все сразу.

Водолей

У Водолеев на первый план выходят отношения — любовные, дружеские и деловые. Может стать очевидным, где нарушен баланс и кто постоянно уступает ради сохранения мира.

Что следует сделать: честно поговорить о том, что давно беспокоит.

Чего избегать: соглашаться на неудобные условия только для внешней гармонии.

Рыбы

Рыбам затемнения напоминает о повседневной жизни, работе, режиме и заботе о себе. Небольшие изменения в привычках могут заметно повлиять на самочувствие и производительность.

Что стоит сделать: сменить одну привычку, которая ежедневно отнимает время или силы.

Чего избегать: пытаться за один день полностью перестроить свою жизнь.

Астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения, поэтому воспринимать их стоит скорее повод задуматься над собственными целями и изменениями. Затемнение 12 августа можно использовать как символическую дату для того, чтобы завершить старое, просмотреть приоритеты и наконец начать давно откладываемое.

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