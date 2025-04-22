Когда сеять огурцы

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Когда сеять огурцы 2025 года по лунному календарю

Многие садоводы и огородники, планируя весенние работы на своих участках, традиционно обращаются к советам лунного посевного календаря, который, как считается, указывает на наиболее благоприятные и неблагоприятные периоды для различных видов сельскохозяйственных работ, включая посадку овощных культур.

Специалисты также советуют учитывать фазу Луны, особенно приверженцы биодинамического земледелия. Считается, что посадка овощей, плодоносящих над землей (к которым относятся и огурцы), наиболее благоприятна в фазу растущей Луны.

Согласно лунному календарю, наиболее удачными днями для высева семян огурцов непосредственно в открытую почву в апреле считаются 28 и 29 числа, желательно утром.

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В мае же благоприятными днями 1 мая (после 10:15 утра), 2 и 3 мая (до 14:28), 6 и 7 мая, 8 мая, 9 и 10 мая, 11 мая, а также 25 и 26 мая и 29 и 30 мая.

Агротехнические сроки посева огурцов

Однако, несмотря на рекомендации лунного календаря, опытные аграрии отмечают необходимость учета погодных условий как ключевого фактора успешной посадки огурцов.

Для того чтобы семена огурцов успешно проросли и прижились, почва должна прогреться по меньшей мере до +15 градусов Цельсия на глубине заделки семян (обычно 2-3 см). Высаживать огурцы следует только при стабильном потеплении и отсутствии угрозы ночных заморозков, которые могут быть губительными для молодой лестницы.

При оптимальных условиях первые ростки огурцов обычно появляются примерно через две недели после посева. Однако если температура почвы поддерживается на уровне 22-25 градусов Цельсия, этот процесс значительно ускоряется, и первые зеленые «петельки» могут пробиться на поверхность уже через пять суток.

Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, средние многолетние даты последних весенних заморозков в воздухе для разных регионов Украины приходятся преимущественно на конец апреля — первую половину мая. Поэтому, ориентируясь на данные для своего региона, можно более обоснованно определить оптимальное время для посадки теплолюбивых культур, таких как огурцы.

Когда сажать огурцы согласно народным приметам

Интересно, что о наступлении благоприятного времени для посадки огурцов свидетельствуют и народные приметы, формировавшиеся на протяжении веков наблюдений за природой. часто коррелируют с достаточным прогреванием почвы и стабильной теплой погоды.

Как сажать огурцы, чтобы получать урожай до самой осени

Опытные овощеводы также рекомендуют растягивать период посадки огурцов для обеспечения непрерывного поступления свежих плодов в течение всего сезона.

Так, во второй половине апреля целесообразно высевать семена для выращивания в парниках или на грядках под временным укрытием из спанбонда (агроволокна). Вторую партию семян можно высеять в начале мая, а третью — примерно через две-четыре недели после второй посадки. Такой конвейерный метод позволяет наслаждаться свежими огурцами вплоть до осени.

Для получения раннего урожая огурцов многие огородники используют рассадный метод. Семена на рассаду высевают за 20-30 дней до предполагаемой высадки в грунт, что позволяет получить первые плоды на несколько недель раньше.