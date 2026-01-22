ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
219
Время на прочтение
2 мин

Зацветает первым весной и растет на обедневшей почве: этот многолетник станет украшением вашей клумбы

Этот цветок хорошо растет на бедной почве, морозоустойчив и не требует особого ухода.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой многолетник зацветает первым

Какой многолетник зацветает первым / © Pexels

Весна наступает внезапно, и первым ярким признаком пробуждения природы часто становятся появляющиеся цветы, когда земля еще прохладная, а другие растения только просыпаются. Именно таким символом весны является многолетнее калужница, которая чрезвычайно неприхотлива к условиям роста, прекрасно переносит холод и может стать первым украшением вашей клумбы.

Что такое калужица

Калужница — это травянистое многолетнее растение из семейства желтцевых, естественно растет во влажных местах, часто рядом с водоемами или в заболоченных участках. Ее яркие желтые или реже белые цветки распускаются в начале весны еще до того, как большинство садовых растений набирает зеленую массу.

Название этого растения происходит от слова, указывающего на его любовь к влаге и заболоченным участкам — «лужа» или «болото», и именно поэтому она прекрасно чувствует себя там, где многие другие культуры редко выживают.

Почему калужица отлично подходит для клумбы

  • Раннее цветение. Калужница начинает цвести одной из первых весной, часто еще до появления листьев на деревьях. Это делает ее идеальным «первопроходцем» на клумбе, который будет сразу привлекать внимание яркими красками.

  • Неприхотливая к почве. Хотя калужица естественно растет во влажных местах, в саду она не нуждается в богатой плодородной почве, достаточно легкого дренажа и умеренной влажности. Именно эти свойства позволяют ей хорошо чувствовать себя даже на обедневшей или каменистой почве.

  • Прочная и морозостойкая. Это растение приспособлено к холодным климатическим условиям и может выдерживать заморозки без значительного повреждения, что делает его отличным выбором для садов в регионах с изменчивой погодой.

Как посадить и ухаживать

  • Место для посадки: выберите светлый или частично затененный участок с умеренной влажностью.

  • Почва: лучшая — легкая и хорошо дренированная, но калужница также хорошо растет на менее плодородных участках.

  • Полив: умеренный, без застоя воды; если растение растет вблизи водоема, особый полив часто не требуется.

  • Уход: обрезайте отцветшие стебли весной, чтобы дать место новому росту.

Как использовать калужницу в дизайне

  • Ранневесенние клумбы: как акцент среди других распускающихся позже цветов.

  • Возле водоема: где растение выглядит естественным и гармоничным.

  • Групповые насаждения: создают яркие весенние цветные пятна.

Дата публикации
Количество просмотров
219
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie