Зависает телефон: 5 простых шагов для iPhone и Android, чтобы быстро решить проблему

Телефон / © Pexels

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Ваш смартфон начал тормозить или внезапно перестал реагировать на нажатие экрана? Прежде чем обращаться в сервисный центр, Apple и Google советуют самостоятельно выполнить несколько базовых действий, которые часто помогают восстановить нормальную работу устройства.

Об этом сообщают профильные справки как для iPhone, так и Android.

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1. Перезагрузите телефон

Чаще это помогает устранить временные системные сбои. Если устройство не реагирует на стандартное выключение, выполните принудительную перезагрузку по указанию изготовителя.

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В частности, если дисплей смартфона «замерз» и не реагирует ни на какие прикосновения, принудительно выключить и перезапустить устройство поможет длительное — примерно в течение 30 секунд — нажатие и удержание кнопки питания.

2. Освободите память

Когда внутреннее хранилище почти заполнено, смартфон может работать медленнее или зависать. На большинстве телефонов объем свободного пространства можно проверить через меню «Настройки» (пункты могут отличаться в зависимости от модели).

Если свободно меньше 10% памяти, это может спровоцировать проблемы в работе устройства. В таком случае следует удалить лишние фото, видео или приложения, чтобы освободить место.

3. Обновите систему и приложения

Производители регулярно выпускают обновления, устраняющие ошибки и улучшающие стабильность работы.

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Для пользователей Android: перейдите в «Настройки», найдите раздел «Обновление системного программного обеспечения» (перед этим может потребоваться зайти в «О телефоне» или «О планшете»).

Также проверьте приложения в Google Play Маркете: откройте профиль, выберите «Управление приложениями и устройствами» в разделе «Доступные обновления» и обновите все или отдельные приложения. Убедитесь, что на устройстве установлена текущая версия операционной системы.

4. Если зависает только одно приложение, закройте или переустановите его.

Проблема может быть не в телефоне, а в конкретном приложении. Если она постоянно «подвисает», ее можно остановить принудительно через «Настройки» (раздел «Программы» → «Просмотреть все программы» → выбрать нужную и нажать «Принудительная остановка» и «ОК»).

Можно также составить список таких программ, чтобы обнаружить источник сбоя. Если подозреваете конкретное приложение, воспользуйтесь безопасным режимом (он временно выключает все посторонние программы, способ запуска зависит от производителя).

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Перезагрузите телефон в безопасном режиме и проверьте, исчезла ли проблема. Если все работает нормально, выйдите из безопасного режима обычной перезагрузкой и поочередно удаляйте недавно загруженные приложения, каждый раз проверяя поведение смартфона. После обнаружения проблемного приложения другие можно вернуть назад.

5. Если ничего не помогает, сделайте резервную копию и сбросьте настройки

Это крайний шаг, который рекомендуют Apple и Google, если телефон продолжает зависать даже после перезагрузки и обновлений.

Как восстановить заводские настройки на iPhone

Перед началом процесса обязательно создайте резервную копию.

Выделите Настройки.

Нажмите кнопку [Ваше имя].

Нажмите кнопку «Найти».

Нажмите кнопку «Найти мое [устройство]».

Выключите функцию «Найти мое [устройство]».

Далее откройте Finder на Mac или программу «Устройства Apple» на ПК (или iTunes, если у вас более старая версия системы). Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля и выберите его, когда он появится на экране. Нажмите кнопку «Восстановить [устройство]*» и подтвердите действие.

Компьютер полностью удалит данные и установит новейшее программное обеспечение, после чего гаджет перезагрузится. Если устройство работает, но у вас нет доступа к компьютеру, стереть данные можно непосредственно в меню смартфона.

Особенности для пользователей Android

Некоторые из предыдущих шагов работают только на Android 8.0 и более поздних версий или на часах Pixel с сопутствующим приложением Pixel Watch Android версии 4.1 и более поздних. Перед началом действий проверьте свою версию операционной системы.

Поскольку вы используете собственную версию Android от производителя вашего гаджета, настройки могут отличаться. В случае затруднений обратитесь к официальному сайту поддержки производителя или оператора.

Если вы решите произвести сброс до заводских настроек (расширенное устранение неисправностей), учитывайте, что это полностью удалит все данные из памяти (их частично можно восстановить из аккаунта Google, если предварительно была создана резервная копия). Если устройство полностью не отвечает на запросы или экран остается черным, для сброса можно использовать комбинацию физических кнопок на корпусе.

Напомним, когда телефон упал в воду, извлеките его как можно быстрее и отсоедините от кабеля или другого аксессуара. Если устройство работает, выключите его; не нажимайте лишние кнопки и не пытайтесь проверять экран, звук или камеру.

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