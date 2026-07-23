Зависимость от спортивных упражнений на самом деле существует — что показало исследование

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Ученые выяснили, что зависимость от физических упражнений действительно существует, но часто ее преувеличивают. Исследователи объяснили, как отличить здоровую дисциплину от компульсивной тренировки.

Об этом пишет earth.

Регулярные физические упражнения обычно улучшают здоровье, но для некоторых людей тренировки могут превратиться в навязчивую потребность. Человек продолжает заниматься даже из-за боли, травм или истощения, а отказ от занятий вызывает тревогу или чувство вины.

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Однако новый международный обзор показал: подлинная зависимость от физических упражнений встречается гораздо реже, чем часто утверждают. Исследование возглавила доктор Бхавья Чхабра из Университета Этвеша Лоранда (ELTE) в Будапеште. Результаты опубликованы в Journal of Behavioral Addictions.

Когда спорт превращается в зависимость

Ученые определяют зависимость от физических упражнений как утрату контроля за тренировками. Человек уже не занимается спортом по собственному желанию, а чувствует, что «должен» это делать.

«Ключевая разница состоит в том, является ли физическая активность выбором человека, или он чувствует себя вынужденным тренироваться», — объяснил соавтор исследования профессор Золт Деметрович из Flinders University.

Идея такой зависимости возникла еще больше 50 лет назад. В 1970 году исследование сна показало, что регулярно тренировавшиеся люди становились беспокойными и тревожными после прекращения занятий.

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Позже бег даже называли «положительной зависимостью», хотя другие исследователи предупреждали: такое поведение может вынуждать спортсменов игнорировать травмы и вредить здоровью.

Почему количество случаев часто преувеличивают

Оценки распространенности в зависимости от спорта очень отличаются. Некоторые исследования сообщали о высоких показателях среди отдельных групп спортсменов.

«Распространенные цифры свидетельствуют, что до 42% людей в некоторых группах, занимающихся спортом, могут быть ошибочно отнесены к категории зависимых», — отметил профессор Деметрович.

Однако более широкие исследования показывают более сдержанную картину. Анализ 3760 человек, занимавшихся физическими упражнениями в 15 странах, выявил около 9,5% лиц с риском зависимого поведения.

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При этом подлинная зависимость, вероятно, значительно менее распространена. Даже показатель около 0,5% означал бы, что значительное количество людей нуждается в помощи.

Кто больше всего рискует

Самый высокий риск имеют спортсмены, занимающиеся видами на выносливость. Среди них показатель составляет около 14% — это больше, чем среди представителей командных видов спорта или обычных посетителей спортзалов.

Также немаловажную роль играет культура. Одно из исследований показало, что среди спортсменов в Индии риск зависимости обнаружили у 21,86% людей, в то время как среди венгерских спортсменов только у 5,38%.

В то же время влияние пола остается не до конца понятным: одни исследования указывают на более высокие показатели среди мужчин, другие не находят существенной разницы.

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Как отличить дисциплину от зависимости

Одной из главных проблем есть то, что существует более 30 различных опросников для оценки зависимости от спорта, но единого стандарта пока нет.

«Методы скрининга могут показать возможный риск, но они не способны поставить диагноз. Поэтому часто стирается граница между реальным вредом и здоровой преданностью тренировкам», — сказал профессор Аттила Сабо из Университета Сечени Иштвана.

Высокий результат в тесте не обязательно означает зависимость. Он может свидетельствовать о сильной мотивации, дисциплине или серьезном отношении к спорту.

Что стоит за чрезмерными тренировками

Исследователи отмечают, что причина часто скрыта не в самом спорте, а в психологическом состоянии человека.

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«Причины обычно сложнее самих тренировок. Социальное давление на внешность, стремление к результатам, а также проблемы с психическим здоровьем, такие как тревожность и депрессия, могут играть значительную роль», — пояснил Деметрович.

Во многих случаях чрезмерные физические нагрузки связаны с нарушениями пищевого поведения или другими навязчивыми действиями.

По данным исследований, зависимость от спорта примерно в 3,5 раза чаще встречается среди людей с нарушениями пищевого поведения.

Тревожные сигналы

Ученые назвали несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что спорт перестает быть полезной привычкой:

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тренировка, несмотря на боль или травмы;

тревога или чувство вины из-за пропущенного занятия;

постоянное пренебрежение отдыхом;

преимущество тренировок над отношениями или важными обязанностями.

«Если физическая активность начинает ощущаться не как удовлетворение, а как обязанность, это может быть сигналом проблемы», — отметил Сабо.

Как помогает восстановление

Отдельного лечения именно для зависимости от спорта пока не существует, поскольку это состояние не признано официальным медицинским диагнозом.

Больше доказательств имеет когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает изменить вредные модели мышления.

Также исследователи считают перспективными практики осознанности и замену части тренировок другими видами активности, например хобби или волонтерством.

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Главная цель состоит не в том, чтобы полностью прекратить заниматься спортом, а в возвращении к умеренной и здоровой физической активности.

«Речь идет не о том, чтобы тренироваться меньше, а о том, чтобы тренироваться разумнее — оставлять время для восстановления, сосредотачиваться на общем благосостоянии, а не только на внешности или результатах», — подчеркнул профессор Сабо.

Ученые подчеркивают, что в культуре, где часто прославляют принцип «больше — значит лучше», важно помнить, что здоровье зависит не только от способности двигаться вперед, но и от умения вовремя остановиться.

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