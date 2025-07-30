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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Завтра последний день: вот, чем специалисты советуют поливать лук в июле, чтобы увеличить урожай несколько раз

Если вы успеете подкормить лук одним средством до 1 августа, его урожайность вырастет вдвое, а плоды вырастут очень большими.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем полить лук в июле для увеличения урожая

Чем полить лук в июле для увеличения урожая / © unsplash.com

Наиболее важным периодом роста лука являются последние недели июля. В это время формируется размер головок, а также способность овоща сохраняться сочной и хрустящей до весны. Поэтому очень важно заняться подкормкой этой культуры в последние дни второго летнего месяца.

Прежде всего следует запомнить, что азотные удобрения в июле уже не нужны. Они могут только навредить. Азот будет способствовать наращиванию зеленого пера, а не созреванию плодов.

Лучше переключиться на подкормку на основе фосфора и калия. Фосфор нужен луку, чтобы сформировать плотную структуру луковицы, а калий улучшает его вкус, иммунитет, а также способствует движению питательных веществ от пера к головке.

Чтобы приготовить эффективную подкормку, возьмите 1,5 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки суперфосфата, растворите его в 10 л воды. Обратите внимание, что суперфосфат почти нерастворим в холодной воде. Его сначала нужно развести в горячей и настоять несколько часов.

Не менее эффективной будет калиймагнезия. На 10 л воды нужно взять 40 г этого вещества вместо суперфосфата. Его показывает эффективность и монофосфат калия.

Выбирайте для подкормки пасмурные дни или вечер, а перед этим обязательно дополнительно увлажните почву. Через 2 недели после внесения удобрений нужно дополнительно осторожно окучить землю, обнажая луковицы на треть.

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Дата публикации
Количество просмотров
23
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