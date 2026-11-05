Завтрак без света и воды: топ-3 простые и вкусные рецепты, для которых не понадобится даже чайник

Что приготовить без света и воды / © Credits

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Из-за постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру и объекты водоснабжения Украины перед нами часто стоит вопрос, что можно приготовить при таких условиях. В материале ТСН.ua собрали рецепты сбалансированных блюд из простых и доступных продуктов.

В каждом варианте есть зерновая основа, белковый продукт и овощи или фрукты. И все — все из привычных ноябрьских запасов. Вода в этих рецептах не понадобится, но важно позаботиться о базовой гигиене. Готовьте чистыми руками, пользуйтесь чистой посудой и столовыми приборами.

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Хлебцы с сардинами и квашеной капустой

Самый простой соленый вариант можно приготовить даже без ножа. Капуста прибавит кислинки к рыбе, а хлебцы останутся хрустящими, если накладывать начинку перед едой.

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На одну порцию:

цельнозерновые хлебцы — 40 г;

готовые консервированные сардины в масле — 100 г без избытка масла;

квашеная капуста — 100 г без лишнего рассола.

Как готовить:

Откройте банку сардин и слейте излишек растительного масла. Переложите рыбу на тарелку и разомните вилкой. Разложите сардины на хлебцах, сверху добавьте капусту. Отдельно солить не нужно.

Ешьте сразу, пока хлебцы не размокли. Рыба здесь дает белок, хлебцы — зерновую основу, а капуста — овощную часть завтрака. Дополнительное масло не нужно: оно уже есть в консервах.

Лаваш с фасольной намазкой и морковью

Если рыбу не хочется, возьмите готовую фасоль. Ее можно размять обычной вилкой, а морковь мелко нарезать — блендер и терка не обязательны.

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На 1 порцию понадобятся:

цельнозерновой лаваш — 60 г;

консервированная фасоль — 150 г без жидкости;

морковь — 80 г;

подсолнечное или оливковое масло — 1 ч. л.;

паприка — по желанию.

Выбирайте фасоль без добавленной соли или с небольшим ее содержимым. Нужна именно готовая консервированная, а не сухая сырая фасоль.

Как готовить:

Откройте банку. Слейте заливку через сито в емкость — она пригодится для намазки. Промывать фасоль для этого рецепта не нужно. Разомните фасоль с маслом и, по желанию, паприкой. Если масса слишком густая, добавьте немного заливки из этой же банки. Морковь нарежьте тонкой короткой соломкой или натрите на ручной терке. Распределите намазку по лавашу, оставляя свободные края, добавьте морковь и сверните рулетом. Есть можно сразу.

Фасоль обеспечивает белковую часть, лаваш — зерновую, а морковь добавляет овощей и хрусткости к мягкой намазке.

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Хлеб с арахисовой пастой и яблоком

Для сладкого завтрака вместо бобовой намазки подойдет арахисовая паста. Яблоко придаст сочности, а корица — аромата без добавления сахара.

На одну порцию понадобятся:

цельнозерновой хлеб — 80 г;

арахисовая паста без добавленного сахара — 35 г;

заранее вымытое яблоко — 150 г;

корица — по желанию.

Как готовить:

Нарежьте хлеб ломтиками. Поджаривать его не нужно. Равномерно мажьте ломтики арахисовой пастой. Удалите из яблока сердцевину, нарежьте его тонкими ломтиками и выложите на хлеб. Присыпьте по желанию корицей и подавайте.

Паста добавляет белков и жиров, хлеб — зерновую основу, яблоко — фруктовую часть.

Что отложить на следующий завтрак

Пополняя запас продуктов для питания без света берите небольшие упаковки на один прием пищи, которые за этикеткой можно хранить без холодильника до открытия. Консервы открывайте перед едой, а при отсутствии надежного охлаждения остатки не откладывайте.

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