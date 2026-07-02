Завтрак из кабачков за считанные минуты: топ-3 простых рецептов для летнего утра

Реклама

Кабачки отлично подходят для утренних блюд. Они быстро готовятся, обладают нежным вкусом и хорошо сочетаются с яйцами, сыром, зеленью и овощами. Из молодых плодов можно менее чем за полчаса приготовить сытный завтрак, который понравится всей семье.

В материале ТСН.ua предлагаем три проверенных рецепта, которые не нуждаются в дорогих продуктах и всегда получаются удачными.

1. Кабачковые оладьи с сыром и зеленью

Это один из самых популярных завтраков из кабачков. Оладьи получаются мягкими внутри, с золотистой корочкой и приятным творожным вкусом.

Реклама

Ингредиенты

молодой кабачок — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 80 г;

мука — 3-4 ст. л.;

укроп или петрушка;

соль и черный перец;

растительное масло для жарки.

Как приготовить

Натрите кабачок на большой терке, немного посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите сок. Добавьте яйца, натертый творог, мелко нарезанную зелень, перец и муку. Перемешайте до однородности.

Выкладывайте массу ложкой на хорошо разогретую сковороду. Обжаривайте примерно по 3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Подавайте со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.

Реклама

2. Омлет с кабачками и помидорами

Такой завтрак получается легким, сочным и вместе с тем достаточно сытным. На его приготовление понадобится около 15 минут.

Ингредиенты

кабачок — 1 небольшой;

яйца — 3 шт.;

помидор — 1 шт.;

твердый сыр — 50 г;

зеленый лук;

соль;

молотый перец;

сливочное или растительное масло.

Как приготовить

Кабачок нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками. Обжарьте его в течение нескольких минут до мягкости. Добавьте нарезанный помидор и готовьте еще 2 минуты.

Реклама

Яйца взбейте с солью и перцем, затем залейте ими овощи. Посыпьте сверху тертым сыром и зеленым луком. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне 5–7 минут, пока омлет полностью не схватится.

Перед подачей украсьте свежайшей зеленью.

3. Горячие кабачковые бутерброды на сковороде

Этот рецепт станет отличной альтернативой обычным горячим бутербродам. Основание получается сочным, а сыр добавляет аппетитной тягучей текстуры.

Ингредиенты

Реклама

батон или тостовый хлеб — 6 ломтиков;

кабачок — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

укроп;

соль;

растительное масло.

Как приготовить

Натрите кабачок, чуть-чуть посолите и оставьте на несколько минут. Затем хорошо отожмите жидкость. Добавьте яйцо, натертый творог, измельченный чеснок и зелень. Перемешайте начинку.

На каждый кусок хлеба выложите получившуюся массу ровным слоем. Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла и положите бутерброды начинкой вниз. Через 3–4 минуты переверните и поджарьте еще около минуты с другой стороны.

Подавайте горячими со свежими овощами или лёгким салатом.

Реклама

Советы для идеального завтрака

Молодые кабачки имеют нежнейшую мякоть и не нуждаются в очищении от кожуры. Перед приготовлением всегда отжимайте натертый овощ, чтобы избавиться от лишней влаги. Для более насыщенного вкуса используйте несколько видов зелени одновременно. К кабачкам отлично подходят сыр, яйца, чеснок, укроп, базилик и черный перец. Если хотите сделать блюда менее калорийными, оладьи можно запечь в духовке или приготовить в мультипечи.

Новости партнеров