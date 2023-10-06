Зажмите две кнопки и стиральная машина сама очистится от плесени: этот секрет должен знать каждый

Со временем внутри любой стиральной машины начинает развиваться плесень, появляется неприятный запах. С этой проблемой можно справиться самостоятельно.

Оказывается, во многих стиральных машинках предусмотрен специальный режим самоочистки. Во время такого цикла техника работает без загрузки одеждой, но если проводить ее раз в месяц, вы точно забудете о проблемах с появлением плесени.

Нажмите на панели стиральной машины и зажмите на две секунды всего две кнопки: "Интенсивная стирка" и "Без складок". Обычно они объединены квадратной скобкой со звездочкой по центру.

Главный плюс этой программы – не нужно добавлять никаких моющих средств. Техника сама перейдет в режим очищения барабана, как только вы нажмете кнопку "Старт".

Как вымыть стиральную машину от плесени: народные средства

Если ваша техника была приобретена уже достаточно давно и специального режима для очистки барабана у нее нет, можно самостоятельно очистить поверхность с помощью народных средств.

Прекрасным вариантом считается белый уксус. Налейте два стакана этого продукта в дозатор для порошка и моющих средств. Запустите пустую стиральную машину на длительном режиме стирки и максимальной температуре (не ниже 60 градусов). Благодаря комбинации горячей воды и уксуса даже самые тяжелые загрязнения будут очищены, а неприятные запахи устранены.

Можно запустить еще один цикл стирки без моющих средств и уксуса, а в барабан добавить 1/2 стакана пищевой соды. Она поможет удалить налет, часто образующийся внутри стиральной машины. После этого не забудьте тщательно протереть барабан салфеткой из микрофибры. Так вы точно удалите все остатки моющих средств.

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