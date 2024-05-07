Зажмите эти 2 кнопки – и стиральная машина сама очистится от грязи и плесени

Этот простой секрет сэкономит кучу времени и сил, вам больше не придется ломать голову, как почистить стиральную машинку.

Если правильно ухаживать за стиральной машинкой, она будет работать вечно. Со временем внутри бытового прибора скапливается грязь, может появляться плесень и возникает неприятный запах. Впрочем, есть простой лайфхак, который поможет быстро и безопасно почистить стиральную машинку без усилий с вашей стороны. Достаточно нажать две кнопки, чтобы прибор перешел на режим самоочистки.

Как легко и быстро почистить стиральную машинку от грязи и плесени

Это можно сделать посредством комбинации двух кнопок. Оказывается, производителем предусмотрена функция самоочистки у подавляющего большинства стиральных машин. Во время режима очистки машинку не нужно загружать стиркой. Такую программу следует включать раз в месяц – и вы навсегда забудете о проблемах с грязью и плесенью. А ваш бытовой прибор отблагодарит вас долгосрочной работой без поломок и сбоев.

Как включить функцию самоочистки в стиральной машинке: пошаговая инструкция

Найдите кнопки "Интенсивная стирка" и "Без складок", они обычно объединены квадратной скобкой со звездочкой в центре. Чтобы включить функцию самоочистки, нажмите сразу на две кнопки, продолжительность нажатия должна составлять не более 2 секунд. При запуске этой программы не нужно добавлять никаких моющих средств. Нажмите кнопку "Старт" – и прибор включится в режим очистки барабана.

Как не допустить появления плесени в стиральной машинке

Чтобы не бороться с проблемой плесени в стиральной машинке, ее лучше предупредить. Опытные хозяйки дают полезные рекомендации, как избежать появления плесени в бытовом приборе.

После каждой стирки нужно высушивать барабан и резиновый уплотнитель, можно вытирать тряпкой, чтобы не оставалась влага. Следует раз в месяц вытаскивать и мыть отсек для порошка. Не следует оставлять мокрое белье в барабане, старайтесь вытаскивать его сразу после стирки. Раз в месяц необходимо использовать программу стирки с максимальной температурой кипячения. Используйте средства для стирки, которые имеют отбеливатели, они убивают плесень и грибок. Не следует слишком часто использовать кондиционеры для белья. Необходимо регулярно чистить шланги и сливной фильтр.

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