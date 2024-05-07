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Зажмите эти 2 кнопки – и стиральная машина сама очистится от грязи и плесени

Зажмите эти 2 кнопки – и стиральная машина сама очистится от грязи и плесени

Как быстро почистить стиральную машинку от грязи и плесени / Фото: Freepik

Этот простой секрет сэкономит кучу времени и сил, вам больше не придется ломать голову, как почистить стиральную машинку.

Если правильно ухаживать за стиральной машинкой, она будет работать вечно. Со временем внутри бытового прибора скапливается грязь, может появляться плесень и возникает неприятный запах. Впрочем, есть простой лайфхак, который поможет быстро и безопасно почистить стиральную машинку без усилий с вашей стороны. Достаточно нажать две кнопки, чтобы прибор перешел на режим самоочистки.

Как легко и быстро почистить стиральную машинку от грязи и плесени

Это можно сделать посредством комбинации двух кнопок. Оказывается, производителем предусмотрена функция самоочистки у подавляющего большинства стиральных машин. Во время режима очистки машинку не нужно загружать стиркой. Такую программу следует включать раз в месяц – и вы навсегда забудете о проблемах с грязью и плесенью. А ваш бытовой прибор отблагодарит вас долгосрочной работой без поломок и сбоев.

Как включить функцию самоочистки в стиральной машинке: пошаговая инструкция

  1. Найдите кнопки "Интенсивная стирка" и "Без складок", они обычно объединены квадратной скобкой со звездочкой в центре.
  2. Чтобы включить функцию самоочистки, нажмите сразу на две кнопки, продолжительность нажатия должна составлять не более 2 секунд.
  3. При запуске этой программы не нужно добавлять никаких моющих средств.
  4. Нажмите кнопку "Старт" – и прибор включится в режим очистки барабана.

Как не допустить появления плесени в стиральной машинке

Чтобы не бороться с проблемой плесени в стиральной машинке, ее лучше предупредить. Опытные хозяйки дают полезные рекомендации, как избежать появления плесени в бытовом приборе.

  1. После каждой стирки нужно высушивать барабан и резиновый уплотнитель, можно вытирать тряпкой, чтобы не оставалась влага.
  2. Следует раз в месяц вытаскивать и мыть отсек для порошка.
  3. Не следует оставлять мокрое белье в барабане, старайтесь вытаскивать его сразу после стирки.
  4. Раз в месяц необходимо использовать программу стирки с максимальной температурой кипячения.
  5. Используйте средства для стирки, которые имеют отбеливатели, они убивают плесень и грибок.
  6. Не следует слишком часто использовать кондиционеры для белья.
  7. Необходимо регулярно чистить шланги и сливной фильтр.

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