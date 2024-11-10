Зелень будет свежей и не будет портиться в течение нескольких недель: что нужно сделать

Хотя замораживание остается популярным способом длительного хранения, оно не всегда удобно и требует дополнительного времени для подготовки.
Рассказываем, какие эффективные методы хранения свежей зелени в холодильнике, позволяющие поддерживать ее привлекательный внешний вид и полезные свойства в течение длительного времени.
Как хранить зелень в холодильнике без замораживания: действенные советы
- Способ №1. Сначала зелень нужно подготовить к длительному хранению. Помойте и переберите травы, удалите поврежденные листики. После того, как зелень подсохнет, поместите ее в полиэтиленовый пакет, наполненный воздухом, и отправьте в холодильник. Такой метод помогает сохранить зелень свежей до 2 недель.
- Способ №2. Этот метод предполагает использование бумажных полотенец. Вымытую и просушенную зелень заверните в бумажное полотенце или салфетки, затем опрыскайте ее с помощью пульверизатора водой и поместите в полиэтиленовый пакет. За счет оптимального уровня влажности внутри пакета зелень будет сохраняться до 10 дней.
- Способ №3. Им пользовались еще наши бабушки. Надо подготовить стеклянную банку, предварительно вымыть и высушить ее. В стеклянную емкость поместите зелень и закройте крышкой, отправьте на хранение в холодильник. Такой способ поможет сохранить травы свежими до одного месяца.
- Способ №4. Такой интересный метод предполагает применение репчатого лука, который будет работать как природный консервант. Нужно сложить сухую немытую зелень в полиэтиленовый пакет, разрезанную пополам луковицу также необходимо поместить туда, затем отправьте зелень на хранение в холодильник. Следует помнить, что каждые 5 дней нужно менять лук и вытирать конденсат, чтобы зелень не гнила.
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