ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
174
Время на прочтение
2 мин

Зелень, которая спасает от зимней хандры: 5 комнатных растений, которые поднимут настроение в январе

Когда сад на улице спит, внимание переходит к комнатным растениям. Эксперты объяснили, какие виды зелени лучше всего подходят для зимнего периода и почему.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Монстера

Монстера / © Credits

Мрачный январь часто лишает дома света и красок, однако специалисты по комнатным растениям советуют компенсировать это правильно подобранной зеленью. Эксперт Парис Лаликата и специалистка Джоэлибет Портилло поделились пятью видами, которые лучше всего подходят для зимнего периода и способны улучшить атмосферу дома.

Об этом сообщило издание Real Simple.

  • Драцена Лимон-Лайм

Лаликата рекомендует это растение как простой в уходе вариант с выразительной окраской. Она подходит как для небольших помещений, так и для просторных комнат. Драцена выдерживает слабое освещение и редкий полив, но лучше всего развивается в условиях яркого рассеянного света.

  • Филодендрон

Оба эксперта называют филодендрон одним из главных «зимних помощников». По словам Портилло, растение создает ощущение тепла благодаря насыщенным листьям и хорошо переносит периоды, когда нет сил активно ухаживать за зеленью. Оно может расти при слабом свете и требует полива примерно раз в неделю. Важно: филодендроны токсичны для собак и кошек.

  • Серебряный потос (сциндапсус)

Портилло отмечает, что серебристые блики его листьев помогают «осветить» темные комнаты зимой. Растение простое в уходе и комфортно чувствует себя при температуре 18-29°C, поэтому его следует держать подальше от холодных сквозняков.

  • Аглаонема

Этот вид отличается розово-зелеными листьями и подходит тем, кто хочет добавить цвета интерьеру. Лаликата советует обратить внимание на сорта Aglaonema 'wishes' и Aglaonema siam. В разных культурах аглаонему считают символом удачи и благополучия.

  • Монстера

По словам Портилло, Monstera deliciosa создает ощущение тропической среды, что особенно уместно на фоне коротких зимних дней. Большие листья делают ее акцентным растением в интерьере. Монстера требует достаточного пространства, влажности и регулярного опрыскивания в отопительный сезон.

Напомним, несвоевременная обрезка может оставить гортензии без цветов. Садоводам объяснили, какие кусты стоит подрезать в январе, а какие — не трогать.

Дата публикации
Количество просмотров
174
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie