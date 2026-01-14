Зелень, которая спасает от зимней хандры: 5 комнатных растений, которые поднимут настроение в январе

Монстера / © Credits

Мрачный январь часто лишает дома света и красок, однако специалисты по комнатным растениям советуют компенсировать это правильно подобранной зеленью. Эксперт Парис Лаликата и специалистка Джоэлибет Портилло поделились пятью видами, которые лучше всего подходят для зимнего периода и способны улучшить атмосферу дома.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Драцена Лимон-Лайм

Лаликата рекомендует это растение как простой в уходе вариант с выразительной окраской. Она подходит как для небольших помещений, так и для просторных комнат. Драцена выдерживает слабое освещение и редкий полив, но лучше всего развивается в условиях яркого рассеянного света.

Филодендрон

Оба эксперта называют филодендрон одним из главных «зимних помощников». По словам Портилло, растение создает ощущение тепла благодаря насыщенным листьям и хорошо переносит периоды, когда нет сил активно ухаживать за зеленью. Оно может расти при слабом свете и требует полива примерно раз в неделю. Важно: филодендроны токсичны для собак и кошек.

Серебряный потос (сциндапсус)

Портилло отмечает, что серебристые блики его листьев помогают «осветить» темные комнаты зимой. Растение простое в уходе и комфортно чувствует себя при температуре 18-29°C, поэтому его следует держать подальше от холодных сквозняков.

Аглаонема

Этот вид отличается розово-зелеными листьями и подходит тем, кто хочет добавить цвета интерьеру. Лаликата советует обратить внимание на сорта Aglaonema 'wishes' и Aglaonema siam. В разных культурах аглаонему считают символом удачи и благополучия.

Монстера

По словам Портилло, Monstera deliciosa создает ощущение тропической среды, что особенно уместно на фоне коротких зимних дней. Большие листья делают ее акцентным растением в интерьере. Монстера требует достаточного пространства, влажности и регулярного опрыскивания в отопительный сезон.

