Зеленский обратился к тем, кто первыми прибывают на место трагедий после российских обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность спасателям ГСЧС, которые без устали работают на разборе завалов и помогают гражданскому населению после российских ракетных ударов по мирным городам.

Об этом он заявил в своем ежедневном обращении 13 марта.

"Хочу сейчас еще раз поблагодарить всех, кто участвует в спасательных операциях, работает на разборе завалов, помогает, поддерживает людей, потерявших родных. Очень важно, чтобы после российских ударов наши люди не оставались наедине с болью и проблемами. И это обязанность местной власти, всех государственных и коммунальных служб, а если нужно, то и центральной власти, в частности Кабинета министров Украины, – реагировать и регулировать все ситуации так, чтобы люди действительно чувствовали, что Украина всегда помогает. И что бы ни произошло, поддержка будет в каждом уголке нашего государства. Именно так, как это и нужно", – подчеркнул президент.

Особенно Зеленский отметил на этот раз работников ГСЧС Украины в Сумской области и на Днепропетровщине.

"Сержанты Олег Сахненко и Иван Ворожко, мастер-сержант Владимир Пономаренко, капитан Александр Моисеенко и полковник Владимир Прокопчук. Также отмечу коллектив ГСЧС на Днепропетровщине, в том числе тех, кто работает в Кривом Роге, помогает беречь нормальную жизнь людей. Сержант Максим Железный, мастер-сержант Александр Махно, старший лейтенант Илья Мустяца, капитан Владимир Гаврилюк и работники Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Павел Дорошенко и Евгений Коновалов. Спасибо вам, ребята, и всем вашим коллегам!" – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский показал первые кадры из Кривого Рога, где продолжалась спасательная операция после российской ракетной атаки 12 марта. Тогда оккупанты ударили по многоэтажке, сейчас известно о 30 пострадавших и двух погибших.

Читайте также: