Зеленые флажки в отношениях: психолог назвал три главных признака надежного партнера
Положительное мышление может изменить ваше восприятие второй половинки и наладить отношения с ней.
Обычно люди в отношениях зацикливаются на отрицательных чертах характера своей второй половинки. Это объясняется инстинктом самосохранения — необходимостью быть всегда готовым к уже пережитой эмоциональной боли. Однако психологи советуют акцентировать внимание на сильных сторонах партнера — так называемых «зеленых флажках».
О трех «зеленых флажках», которые стоит ценить в партнерах, рассказал американский психолог Марк Треверс для Psychology Today.
Партнер испытывает эмоции вместе с вами
Для здоровых и гармоничных отношений важно, чтобы партнеры понимали и разделяли эмоции друг друга. Если ваша вторая половинка поддерживает вас, когда вы взволнованы, или чувствует вашу печаль так же, как и свою собственную, — это «зеленый флажок».
Ученые убеждены, чем лучше «синхронность улыбок» в паре, тем больше удовольствие от отношений.
«Проще говоря, это можно понимать как противоположность ревности: когда вы видите счастье своего партнера — испытывать счастье, а не угрозу с его стороны», — отмечает психолог.
Согласитесь, когда вы радуетесь или восхищаетесь чем-то, а получаете равнодушный взгляд или пренебрежительный комментарий, — это вызывает негативные ощущения. Таким образом, парнер заставляет вас чувствовать себя маленьким (-ой) и незначительным (-ой), даже если это делается ненамеренно.
«Если ваш партнер может веселиться, смеяться или праздновать вместе с вами, независимо от того, насколько банальным или необычным может казаться момент — тогда он машет зеленым флагом», — говорит эксперт.
Партнер всегда на вашей стороне
Гарантия того, что партнер будет на вашей стороне в ответственные моменты — это залог здоровых и длительных отношений.
Это могут быть разные ситуации:
напряженные моменты на работе;
разногласия взглядов в семье;
проблемы в самих отношениях.
Часто в таких случаях кажется, что вы один на один со своими проблемами, однако в надежных партнерских отношениях такого ощущения быть не должно.
Такая черта партнера особенно нужна тревожным людям, ведь они с трудом переносят стрессовые ситуации, а без человека «на своей стороне» они могут замыкаться в себе или нападать, о чем впоследствии будут сожалеть.
«Какой бы сложной или неудобной ни была ситуация, вы должны чувствовать, что по крайней мере ваш партнер всегда вас поддержит», — утверждает Марк Треверс.
Большинство людей могут только мечтать о партнере, который всегда будет на их стороне и будет признавать их эмоции, когда этого никто больше не делает.
Партнер делает что-то без вашей просьбы
Одним из признаков подлинной любви и надежных отношений является то, что ваш партнер делает что-то для вас не потому, что вы его об этом попросили, а потому что он сам этого захотел.
Вам не нужно просить любимого человека о том, чтобы он обратил на вас внимание, убрал за собой, проявил любовь или доброту.
Этот зеленый флажок проявляется в мелочах:
партнер покупает вашу любимую еду или букет цветов просто так;
партнер гладит ваши плечи после тяжелого дня;
партнер делает то, что вызывает у вас улыбку и не ожидает за это похвалы.
Такие качества вашего партнера свидетельствуют о его любви и серьезности намерений, даже если вы иногда в этом сомневаетесь.
Напомним, психология Дебора Макфедден назвала самое опасное слово, которое может положить конец даже самым крепким отношениям — это «развод».