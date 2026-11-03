Зеленые помидоры еще можно спасти: необычный способ, как ускорить созревание урожая без солнца

Зеленые помидоры могут быстро достичь в помещении, если создать благоприятные условия / © pexels.com

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Перед первыми заморозками огородники нередко собирают с кустов последние помидоры , так и не успевшие покраснеть. Выбрасывать их необязательно: хорошо сформированные плоды могут созреть после уборки, если обеспечить им тепло и правильные условия хранения. Один из необычных способов – выкопать целый куст и подвесить его кверху корнями в сухом помещении.

Об этом пишет Egészségkalauz.

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Как определить, созреют ли зеленые помидоры

Собирать урожай следует до первых заморозков. Садовод Дениэл Каннингем, которого цитирует издание Martha Stewart, советует снимать плоды, которые уже начали менять цвет или стали немного мягче на ощупь. В этой стадии они имеют больше шансов созреть после уборки, чем совсем зеленые и недоразвитые томаты. Плоды, собранные слишком рано, могут просто испортиться, так и не покраснев.

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Есть и простой способ проверить зрелость. Кристофер Лендеркаспер, директор по органическому земледелию Sonoma's Best Hospitality Group, предлагает разрезать один помидор такого же размера, как остальные урожаи. Если желеобразная масса вокруг семян уже достаточно редкая и семена могут свободно двигаться, плоды такого размера и большие имеют хорошие шансы достичь. Если же мякоть внутри еще плотная, а семена крепко удерживаются, вероятность успешного дозаривания значительно ниже.

Как дозарить помидоры без прямого солнца

Для созревания томатам нужны не солнечные лучи, а тепло и этилен – природный растительный гормон, участвующий в созревании плодов. Поэтому зеленые помидоры можно оставить в помещении подальше от прямого солнечного света.

Существует несколько способов ускорить этот процесс. Один из самых простых – положить томаты в бумажный пакет или картонную коробку и оставить при температуре примерно 21–24°C. В более закрытом пространстве накапливается этилен, способствующий созреванию.

Процесс можно ускорить, положив к помидорам спелый банан или яблоко. Эти фрукты также выделяют этилен. По рекомендациям садоводов, банан особенно удобен для такого способа, но яблоко тоже подойдет.

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Необычный способ: подвесить целый куст

Если на растении осталось много зеленых плодов, не обязательно срывать каждый по отдельности. Ресурс Yard and Garden, который ведет Служба совещания и распространения знаний Университета штата Айова, советует выкопать целое растение вместе с корнями и подвесить его вверх корнями в прохладном темном месте, защищенном от мороза. Помидоры остаются на стеблях и постепенно созревают. Снимать их можно по мере того, как они начинают изменять цвет.

Этот способ особенно удобен для кустов, на которых осталось много томатов разной степени зрелости. В то же время, для него подходят только здоровые растения без признаков болезней и гнили.

Как хранить собранный урожай, чтобы он не испортился

Американские эксперты также предлагают другой способ дозаривания: перед заморозками собрать сформированные зеленовато-белые помидоры, завернуть каждый по отдельности в газетную бумагу и положить в коробку. Хранить их советуют в темном прохладном помещении при температуре примерно 15–18°C. Когда плоды начнут приобретать цвет, бумагу можно снять и перенести их в комнату с более высокой температурой.

Перед закладкой на хранение помидоры нужно перебрать. Плоды с трещинами, темными пятнами, признаками гнили или плесени не следует класть до здоровых. Также важно регулярно проверять запасы – желательно каждый день или хотя бы через день. Помидоры, которые уже начали краснеть, нужно отделять, а ставшие мягкими или покрывшимися пятнами сразу убирать.

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Можно ли есть совсем зеленые помидоры

Если плоды уже не могут созреть, их иногда используют для домашних заготовок. Однако важно отличать недозрелые помидоры от сортов, которые остаются зелеными даже в спелом состоянии.

В зеленых помидорах содержатся природные гликоалкалоиды, в частности, альфа-томатин и дегидротоматин. Министерство здравоохранения Канады отмечает , что по мере созревания плодов уровень этих веществ снижается. Ведомство рекомендует употреблять зеленые помидоры и продукты из них умеренно, а листья и стебли томатов не использовать в пищу.

Также важно учитывать, что термическая обработка не снижает уровень гликоалкалоидов в продуктах. Поэтому даже для приготовления зеленых помидоров следует соблюдать умеренность, а не считать, что маринование или жарка полностью устраняет все возможные риски.

Что еще можно сделать с последними овощами из огорода

Не все зеленоватые помидоры удается дозарить, но это не значит, что сбор придется выбрасывать. Из плотных плодов можно приготовить пикантные закуски, салаты и консервацию. Зеленые помидоры можно превратить в хрустящую закуску или ароматный салат – это еще один способ использовать плоды, которые уже не успеют достичь.

В конце сезона важно не упустить и другие теплолюбивые овощи, которые могут пострадать от резкого похолодания. Первыми следует убирать культуры, чувствительные к минусовой температуре, в то время как некоторые корнеплоды и капустные могут оставаться на грядках дольше. Первые заморозки способны испортить часть урожая всего за одну ночь , поэтому сроки уборки лучше планировать, учитывая прогноз погоды.

Часть собранных овощей можно сохранить и без консервирования – заморозить порциями для будущих блюд. Помидоры после размораживания становятся более мягкими, поэтому лучше подходят для супов, соусов и подливок. Этот способ помогает сделать запас сезонных овощей на зиму и использовать урожай постепенно.

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