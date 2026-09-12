Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: что нужно положить в коробку

Зеленые плоды быстро созреют в помещении / © ТСН

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С наступлением осенних холодов украинские огородники часто сталкиваются с проблемой недозрелых томатов , которые приходится массово срывать с кустов. Чтобы зеленые плоды быстро покраснели прямо в квартире, специалисты советуют использовать этилен, который выделяется обычными фруктами.

Об этом эффективном методе сохранения урожая рассказывает Petitchef.

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Как правильно отобрать и хранить зеленые помидоры

Для домашнего созревания подходят только те плоды, которые уже добились своего нормального размера. Важно осмотреть каждый томат перед хранением, отбросив все овощи с трещинами, вмятинами или следами плесени. Очень мелкие или поврежденные заморозками экземпляры лучше сразу выбросить, ведь они не смогут нормально созреть.

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Отобранные овощи следует осторожно выложить в один слой в картонную коробку или бумажный пакет. Такая упаковка прекрасно удерживает необходимые газы вокруг плодов, но при этом позволяет лишней влаге беспрепятственно улетучиваться. Использовать герметичные пластиковые пакеты строго-настрого запрещено, поскольку там томаты могут быстро сгнить.

Секретный трюк с бананом и температурный режим

Чтобы значительно ускорить процесс покраснения, просто уложите рядом с помидорами один хорошо спелый банан. Во время созревания этот фрукт активно выделяет этилен, который в закрытом пространстве концентрируется и стимулирует быстрое созревание соседних овощей. Именно этот газ выполняет главную работу, поэтому дополнительно нагревать тару не нужно.

Коробку с урожаем необходимо держать при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и горячих батарей. Категорически не рекомендуется прятать зеленые помидоры в холодильник, ведь холод мгновенно останавливает процессы созревания и портит текстуру мякоти. В то же время, чрезмерная жара приведет к тому, что плоды станут слишком мягкими еще до появления желаемого красного цвета.

Эксперты советуют каждый день проверять состояние вашего урожая в коробке.

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«Сразу забирайте спелые плоды для потребления, а при появлении малейших признаков порчи или плесени немедленно выбрасывайте испорченные экземпляры, чтобы защитить остальных», — отмечают специалисты.

В зависимости от исходного состояния томатов, они могут полностью покраснеть уже через несколько дней или потребовать немного больше времени. Главное по этому делу — запастись терпением и регулярно осматривать свои запасы.

Напомним, как ускорить созревание сладкого перца . Простые и действенные методы наших бабушек помогут плодам быстрее изменить цвет и успеть созреть до холодов.

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