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Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: что нужно положить в коробку
Этот простой и действенный лайфгак поможет спасти осенний урожай томатов, превратив твердые зеленые плоды в сочные и спелые.
С наступлением осенних холодов украинские огородники часто сталкиваются с проблемой недозрелых томатов , которые приходится массово срывать с кустов. Чтобы зеленые плоды быстро покраснели прямо в квартире, специалисты советуют использовать этилен, который выделяется обычными фруктами.
Об этом эффективном методе сохранения урожая рассказывает Petitchef.
Как правильно отобрать и хранить зеленые помидоры
Для домашнего созревания подходят только те плоды, которые уже добились своего нормального размера. Важно осмотреть каждый томат перед хранением, отбросив все овощи с трещинами, вмятинами или следами плесени. Очень мелкие или поврежденные заморозками экземпляры лучше сразу выбросить, ведь они не смогут нормально созреть.
Отобранные овощи следует осторожно выложить в один слой в картонную коробку или бумажный пакет. Такая упаковка прекрасно удерживает необходимые газы вокруг плодов, но при этом позволяет лишней влаге беспрепятственно улетучиваться. Использовать герметичные пластиковые пакеты строго-настрого запрещено, поскольку там томаты могут быстро сгнить.
Секретный трюк с бананом и температурный режим
Чтобы значительно ускорить процесс покраснения, просто уложите рядом с помидорами один хорошо спелый банан. Во время созревания этот фрукт активно выделяет этилен, который в закрытом пространстве концентрируется и стимулирует быстрое созревание соседних овощей. Именно этот газ выполняет главную работу, поэтому дополнительно нагревать тару не нужно.
Коробку с урожаем необходимо держать при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и горячих батарей. Категорически не рекомендуется прятать зеленые помидоры в холодильник, ведь холод мгновенно останавливает процессы созревания и портит текстуру мякоти. В то же время, чрезмерная жара приведет к тому, что плоды станут слишком мягкими еще до появления желаемого красного цвета.
Эксперты советуют каждый день проверять состояние вашего урожая в коробке.
«Сразу забирайте спелые плоды для потребления, а при появлении малейших признаков порчи или плесени немедленно выбрасывайте испорченные экземпляры, чтобы защитить остальных», — отмечают специалисты.
В зависимости от исходного состояния томатов, они могут полностью покраснеть уже через несколько дней или потребовать немного больше времени. Главное по этому делу — запастись терпением и регулярно осматривать свои запасы.
Напомним, как ускорить созревание сладкого перца . Простые и действенные методы наших бабушек помогут плодам быстрее изменить цвет и успеть созреть до холодов.