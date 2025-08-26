Зеленый оазис без труда: эти три комнатных растения должны быть в каждом доме, где любят цветы

Какие три растения должны быть в каждом доме / © unsplash.com

Реклама

Некоторые растения практически ухаживают сами за собой. А еще они приносят нечто гораздо большее, чем просто приятная атмосфера. Эти три неприхотливых цветка выглядят великолепно, а еще поднимают настроение, очищают воздух и почти ничего не требуют взамен.

Сансевьерия (тещин язык)

Если вы относитесь к тем людям, кто может неделями забывать полить свои комнатные растения, то вам точно нужно приобрести именно сансевьерию. Она чрезвычайно крепкая, выдерживает плохое освещение, нерегулярный полив и сухой воздух. Ее можно поставить в самый темный уголок в квартире и все равно наслаждаться приятным внешним видом.

Как бонус, сансевьерия известна тем, что способна очищать воздух в доме. Она поглощает токсины, в частности, бензол и формальдегид, а также ночью выделяет много кислорода. Именно поэтому сансевьерию часто ставят в спальне, детской комнате.

Реклама

Потос

Его фактически можно назвать именно тем «спокойным соседом» по комнате среди растений. Он будет расти в квартире с плохим освещением, ему не страшно, если вы пропустите полив, за ним не нужно особо ухаживать, но потос будет продолжать быстро расти.

А еще потос известен своей способностью устранять загрязнение воздуха и повышать влажность в помещении. Это очень полезно для дыхания и здоровья кожи. Вы можете поставить его так, чтобы он свисал с полки, или подвесить в корзину. Во любом случае он придаст комнате атмосферу джунглей.

Алоэ вера

Это то растение, которое заслуживает особого места в вашем доме. За ним очень легко ухаживать, а еще оно совсем не обижается, если надолго оставить его без внимания. Единственное, что важно для алоэ вера, это яркий, рассеянный свет и полив раз в несколько недель.

Главная особенность алоэ кроется в его листьях. Их можно использовать как домашнее аптечное средство, ведь они помогают ухаживать за сухой кожей, полезны при ожогах, уменьшают раздражение. Кроме того, алоэ вера улучшает качество воздуха в помещении.