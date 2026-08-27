Земля окажется под новым страшным ударом Солнца: названа дата магнитной бури

Землю накроет магнитная буря

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Солнце испускает вспышки, сопровождающиеся корональными выбросами массы (КВМ). А они, в свою очередь, могут вызвать магнитные бури на Земле.

Об этом сообщает Space.com.

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25 августа Солнце выпустило вспышку класса М 6,9, повлекшее кратковременные перебои в работе радиосвязи на дневной стороне Земли. Они затронули Европу, Африку и Арктику.

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Вспышка сопровождалась КВМ, который, как ожидается, достигнет Земли 28 августа. По прогнозам Национального агентства океанических и атмосферных исследований США (NOAA), он будет средним, категории G2. Агентство также прогнозирует магнитную бурю 28 августа, поскольку до Земли достанется поток солнечного ветра, ударящего по магнитосфере.

По прогнозам, во время бури категории G2 полярные сияния могут наблюдаться в более низких широтах, чем обычно.

Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, выбрасываемыми Солнцем.

Чтобы легче пережить день с повышенной активностью, следует соблюдать привычный режим сна, достаточно пить воду и не перегружать организм. Рацион желательно сделать более легким и сбалансированным, а от алкоголя лучше отказаться.

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