Землю накроет магнитная буря: как пережить 26 апреля

На Земле ожидается солнечная активность с К-индексом / © Associated Press

В воскресенье, 26 апреля, ожидается средняя магнитная буря с К-индексом 4,7 — метеозависимым людям следует быть внимательными к сигналам организма.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

На Земле прогнозируется солнечная активность с планетарным К-индексом 4,7 — это желтый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

Буря желтого уровня может повлиять на самочувствие, поэтому важно в этот день прислушиваться к своему организму.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

сильная головная боль или мигрень

резкие скачки артериального давления

чувство чрезмерной усталости и апатия

нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

раздражительность и эмоциональная нестабильность

головокружение и тошнота

тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь