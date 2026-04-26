ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1611
Время на прочтение
1 мин

Землю накроет магнитная буря: как пережить 26 апреля

26 апреля 2026 ожидается повышенная геомагнитная активность, особенно в ночные и утренние часы по киевскому времени.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
На Земле ожидается солнечная активность с К-индексом / © Associated Press

В воскресенье, 26 апреля, ожидается средняя магнитная буря с К-индексом 4,7 — метеозависимым людям следует быть внимательными к сигналам организма.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

На Земле прогнозируется солнечная активность с планетарным К-индексом 4,7 — это желтый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

Буря желтого уровня может повлиять на самочувствие, поэтому важно в этот день прислушиваться к своему организму.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1611
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie