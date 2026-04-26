Землю накроет магнитная буря: как пережить 26 апреля
26 апреля 2026 ожидается повышенная геомагнитная активность, особенно в ночные и утренние часы по киевскому времени.
В воскресенье, 26 апреля, ожидается средняя магнитная буря с К-индексом 4,7 — метеозависимым людям следует быть внимательными к сигналам организма.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
На Земле прогнозируется солнечная активность с планетарным К-индексом 4,7 — это желтый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.
Буря желтого уровня может повлиять на самочувствие, поэтому важно в этот день прислушиваться к своему организму.
На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя