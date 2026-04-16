Землю накроет магнитная буря: когда начнется мегашторм
В ближайшие дни Землю накроет магнитная буря.
Сегодня, 16 апреля, геомагнитная ситуация находится в относительном покое. Однако, по данным специалистов, уже с завтрашнего дня ситуация резко изменится. А на следующий день Землю накроет магнитная буря.
Причиной станет корональная дыра на Солнце — область, из которой в космос вырываются потоки заряженных частиц. Когда эти потоки достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой планеты, вызывая повышение геомагнитной активности.
Ожидается, что влияние этого явления будет усиливаться и уже 18 апреля начнется сильная магнитная буря.
На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя