Землю накроет магнитная буря: когда начнется мегашторм

Земля окажется под ударом мощной 5-балльной бури / © Associated Press

Сегодня, 16 апреля, геомагнитная ситуация находится в относительном покое. Однако, по данным специалистов, уже с завтрашнего дня ситуация резко изменится. А на следующий день Землю накроет магнитная буря.

Причиной станет корональная дыра на Солнце — область, из которой в космос вырываются потоки заряженных частиц. Когда эти потоки достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой планеты, вызывая повышение геомагнитной активности.

Ожидается, что влияние этого явления будет усиливаться и уже 18 апреля начнется сильная магнитная буря.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

сильная головная боль или мигрень

резкие скачки артериального давления

чувство чрезмерной усталости и апатия

нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

раздражительность и эмоциональная нестабильность

головокружение и тошнота

тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь