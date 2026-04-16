Землю накроет магнитная буря: когда начнется мегашторм

В ближайшие дни Землю накроет магнитная буря.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Земля окажется под ударом мощной 5-балльной бури

Земля окажется под ударом мощной 5-балльной бури / © Associated Press

Сегодня, 16 апреля, геомагнитная ситуация находится в относительном покое. Однако, по данным специалистов, уже с завтрашнего дня ситуация резко изменится. А на следующий день Землю накроет магнитная буря.

Причиной станет корональная дыра на Солнце — область, из которой в космос вырываются потоки заряженных частиц. Когда эти потоки достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой планеты, вызывая повышение геомагнитной активности.

Ожидается, что влияние этого явления будет усиливаться и уже 18 апреля начнется сильная магнитная буря.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

