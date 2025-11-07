Землю накроет мощная магнитная буря: какой будет ее активность 7 ноября

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 7 ноября, ожидается сильная магнитная буря – одна из самых мощных в этом году. Шторм достигнет К-индекса 7.3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Ученые отмечают, что произошло несколько крупных вспышек класса X и M, сопровождавшихся корональными выбросами массы. Также произошло начало высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры.

Сочетание прибытия корональных излучений массы и скоростного солнечного ветра от корональной дыры увеличивает вероятность геомагнитных возмущений. Возможны штормовые условия для STORM G3 и даже - STORM G4.

Магнитная буря 7 ноября. Фото: Meteoagent.

Мощные магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. Специалисты советуют, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.