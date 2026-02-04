Землю накроет мощная магнитная буря: когда и чего ждать

Магнитные бури / © ТСН.ua

Солнце выпустило в сторону Земли серию из четырех сверхмощных вспышек высшего класса X. Ученые предупреждают, что эти магнитные бури могут иметь серьезные последствия как для технологий, так и для самочувствия людей. Одна из таких может накрыть Землю уже в ближайшие часы.

Об этом сообщает NASA.

По данным ученых, источником взрывов стал активный регион солнечных пятен RGN 4366. «Атака» началась 1 февраля и продолжалась несколько дней.

Специалисты отмечают, что вспышки класса X — самые мощные взрывы, на которые способно наше Солнце. Они по меньшей мере в 10 раз сильнее вспышек предыдущего класса M.

Какая угроза для технологий

Эксперты предупреждают, что экстремальное излучение уже достигло нашей планеты. Когда свет от вспышек попадает в атмосферу, он ионизирует ее верхние слои. Это создает помехи для прохождения радиоволн.

«Сильные вспышки, которые мы наблюдали на этой неделе, привели к отключениям радиосвязи», — сообщил доктор Райан Френч из Лаборатории атмосферной и космической физики.

Кроме того, существует риск для низкоорбитальных спутников, которые из-за расширения атмосферы могут начать терять высоту.

Магнитная буря — когда произойдут новые всплески

Эксперты предупреждают, что «успокоение» пока не предвидится. Существует вероятность (одна до трех) возникновения новых вспышек класса X в течение следующей недели, поскольку активное пятно все еще направлено в сторону Земли.

Также ожидается, что поздно вечером 5 февраля мимо Земли пройдет корональный выброс массы.

Несмотря на то, что удар будет «скользящим», взаимодействие солнечного вещества с магнитосферой планеты вызовет геомагнитный шторм.

Ожидается буря класса G1 (незначительная) с возможной эскалацией к G2 (умеренная).

А показатель геомагнитной активности вырастет до 4-5 баллов. Это именно тот порог, когда изменения магнитного поля начинают ощущать биологические организмы.

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури и повышенная солнечная активность могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей, пожилых и тех, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Основные симптомы:

сильная головная боль, мигрень;

головокружение и тошнота;

скачки артериального давления;

бессонница и повышенная утомляемость;

боли в суставах.

Врачи советуют в этот период внимательнее относиться к своему организму: соблюдать водный баланс, избегать стрессов, заменить интенсивные тренировки на прогулки и обеспечить себе полноценный сон.

Напомним, ранее NASA обнародовало научные данные, демонстрирующие возможную дальнюю судьбу Солнечной системы. Ученые, в частности, на основе наблюдений туманности Геликс с помощью телескопа Джеймса Уэбба, изучают финальные этапы жизни звезд, подобных Солнцу. Эта туманность есть остаток звезды, которая исчерпала свое топливо и превратилась в белый карлик, окруженный расширяющейся газовой оболочкой.

По расчетам астрономов, примерно через пять миллиардов лет Солнце потеряет запасы водорода, что запустит необратимые процессы: звезда станет расширяться и превратится в красного гиганта. На этой стадии внутренние планеты Солнечной системы, в том числе Земля, с высокой вероятностью будут уничтожены — либо поглощены звездой, либо разрушены экстремальными температурами и гравитационными силами.

В то же время, ученые отмечают, что этот конец является частью космического цикла: выброшенные в космос газ и пыль обогащают межзвездную среду химическими элементами и становятся основой для формирования новых звезд и планет в будущем.