ТСН в социальных сетях

Землю накроет мощная магнитная буря: когда ожидать и сколько дней будет "штормить"

Выбросы корональной массы спровоцируют длительный период шторма, который почувствуют метеозависимые люди.

Ирина Лабьяк
Магнитная буря

Магнитная буря / © ТСН.ua

На Землю надвигается мощная магнитная буря уровня G3, вызванная солнечными вспышками и корональной дырой. Геомагнитная активность достигнет пика в ближайшие дни.

Об этом предупредила Британская геологическая служба.

По данным специалистов, 16 марта на Солнце произошел выброс корональной массы, который вскоре достигнет Земли.

«Ожидается значительное увеличение геомагнитной активности с вероятностью кратковременных периодов шторма G3», — предупредили эксперты.

Кроме того, утром 17 марта зафиксировали еще одну вспышку на Солнце класса M (среднего уровня). Ее выброс также будет способствовать дальнейшему усилению геомагнитной активности.

В течение 18 и 19 марта ожидаются периоды повышенной активности из-за влияния корональной дыры на Солнце. В то же время уже 19 — 20 марта Землю накроет сильная магнитная буря.

Повышенная геомагнитная активность 19 марта

Повышенная геомагнитная активность 19 марта

Магнитные бури 18-20 марта

Магнитные бури 18-20 марта

Магнитная буря — как уберечься

Люди, чувствительные к изменениям погоды, во время магнитных бурь могут испытывать ухудшение самочувствия. Стоит помнить, что прогнозы солнечной активности постоянно уточняются — ученые обновляют их примерно каждые три часа.

Чтобы уменьшить негативное влияние, специалисты советуют: контролировать артериальное давление и вовремя принимать назначенные лекарства, пить достаточно воды, избегать тяжелой пищи, а также ограничить кофе и алкоголь, заботиться о полноценном сне и отдыхе, не перегружать организм.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури возникают как реакция магнитосферы Земли на мощные потоки солнечного ветра и удары плазмы. Из-за солнечных вспышек магнитное поле планеты начинает колебаться, что влияет как на природные процессы, так и на самочувствие людей. Такие явления могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а их сила непосредственно сказывается на физическом состоянии и настроении.

Дата публикации
Количество просмотров
731
