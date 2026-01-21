- Дата публикации
Землю накроет мощнейшая магнитная буря: какой будет ее активность 21 января
Несколько дней назад на Солнце произошел выброс, вызвавший геомагнитную бурю уровня G4.
В среду, 21 января, ожидается мощная магнитная буря. Шторм достигнет К-индекса 7.3 (красный уровень) — из девяти возможных.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Выброс корональной массы, который произошел от Солнца 18 января, вызвал геомагнитные условия STORM G4. Земля находится в магнитном облаке — геомагнитные бури продолжаются.
Подобные уровни активности, вероятно, будут продолжаться в течение следующих 24-48 часов, так как межпланетное магнитное поле остается отрицательным, а скорость солнечного ветра очень высока около 950 км/с.
Мощные магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. Специалисты советуют, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.