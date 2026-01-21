ТСН в социальных сетях

294
1 мин

Землю накроет мощнейшая магнитная буря: какой будет ее активность 21 января

Несколько дней назад на Солнце произошел выброс, вызвавший геомагнитную бурю уровня G4.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 21 января, ожидается мощная магнитная буря. Шторм достигнет К-индекса 7.3 (красный уровень) — из девяти возможных.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Выброс корональной массы, который произошел от Солнца 18 января, вызвал геомагнитные условия STORM G4. Земля находится в магнитном облаке — геомагнитные бури продолжаются.

Подобные уровни активности, вероятно, будут продолжаться в течение следующих 24-48 часов, так как межпланетное магнитное поле остается отрицательным, а скорость солнечного ветра очень высока около 950 км/с.

Магнитная буря 21 января 2026 года. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 21 января 2026 года. Фото: Мeteoagent

Мощные магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. Специалисты советуют, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

