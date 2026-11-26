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Землю накроет зятяжная магнитная буря — сколько дней будет штормить
Выброс корональной массы (СМЕ) движется к Земле медленно и способствует отдельным периодам возмущений уровня STORM G1.
На Земле прогнозируется магнитная буря, которая продлится, по меньшей мере, двое суток.
Об этом сообщает британская геологическая служба.
В четверг, 26 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Однако ситуация изменится уже в следующие дни.
В течение 27 и 28 ноября ожидается периодическая магнитная буря уровня G1. Причиной станет поток солнечного ветра от корональной дыры, расположенной в центральной части солнечного диска.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Поддерживать водный баланс — пить чистую воду в течение дня
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя