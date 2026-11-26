Ученые назвали дни, когда мощные геомагнитные возмущения наиболее вероятны / © ТСН.ua

Реклама

На Земле прогнозируется магнитная буря, которая продлится, по меньшей мере, двое суток.

Об этом сообщает британская геологическая служба.

Реклама

В четверг, 26 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Однако ситуация изменится уже в следующие дни.

Реклама

В течение 27 и 28 ноября ожидается периодическая магнитная буря уровня G1. Причиной станет поток солнечного ветра от корональной дыры, расположенной в центральной части солнечного диска.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Поддерживать водный баланс — пить чистую воду в течение дня

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

Новости партнеров

Новости партнеров