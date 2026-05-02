Землю накроют магнитные бури: когда ждать пиковой активности в мае

Магнитная буря

В мае прогнозируют серию магнитных бурь различной интенсивности, часть из которых может сказаться на самочувствии людей. Наиболее ощутимые геомагнитные возмущения ожидаются в отдельные дни первой и второй половины месяца.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

По состоянию на субботу, 2 мая, индекс Kp составляет 2, что соответствует слабым геомагнитным колебаниям. Это означает, что сейчас магнитная буря не фиксируется.

Впрочем, уже в ближайшие дни ситуация изменится. 3-4 мая ожидаются умеренные магнитные бури уровня 3. После короткого ослабления 5-6 мая до уровня 2, 7 мая прогнозируют резкий рост активности — до уровня 5. На следующий день, 8 мая, геомагнитные колебания будут оставаться повышенными (уровень 4), а 9 мая снизятся до уровня 3.

В период с 10 по 14 мая геомагнитное поле будет относительно стабильным — прогнозируют слабые колебания уровня 2. В то же время в середине месяца ожидается новая волна активности: 15-16 мая прогнозируют бури уровня 5, а 17-18 мая — уровня 4. После этого активность постепенно будет уменьшаться: 19-20 мая — до уровня 2, 21-22 мая — до уровня 3, а 23 мая возможно очередное усиление до уровня 4.

Специалисты отмечают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно в дни с повышенной активностью.

В периоды магнитных бурь необходимо пить больше жидкости — воды, травяного или зеленого чая, ограничив кофе и алкоголь. Также стоит отдавать предпочтение легкой пище, больше двигаться и бывать на свежем воздухе, соблюдать нормальный режим сна и избегать стресса.

Напомним, ранее мы сообщали, что в субботу и воскресенье, 2-3 мая, прогнозируется умеренная солнечная активность, которая приведет к слабым магнитным колебаниям. По оценкам специалистов, геомагнитный фон в эти дни останется относительно спокойным, без резких всплесков и значительных возмущений.

