- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 981
- Время на прочтение
- 1 мин
Землю накрыла мощная магнитная буря: будет штормить не один день
В воскресенье, 15 февраля, Землю накрыла магнитная буря красного уровня. Геомагнитная активность может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
На Земле начала мощная магнитная буря. Ее мощность — пять баллов.
Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
Магнитная буря началась на сутки раньше, чем ожидалось. По данным специалистов, повышенная геомагнитная активность будет наблюдаться сегодня и завтра из-за коронального выброса массы на Солнце.
Ночью на фоне геомагнитных колебаний заметно возросла яркость полярных сияний.
Геомагнитные бури являются естественным космическим явлением, однако, они могут влиять на работу техники и самочувствия людей. В частности, возможны кратковременные сбои в работе GPS, радиосвязи и спутниковых систем.
Метеочувствительные люди в период повышенной активности могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность, нарушения сна и общий дискомфорт.
Чтобы снизить возможное влияние, рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, соблюдать стабильный режим сна, пить больше воды, избегать употребления алкоголя и жирной пищи. При отсутствии проблем с сосудами можно принимать контрастный душ.