ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
981
Время на прочтение
1 мин

Землю накрыла мощная магнитная буря: будет штормить не один день

В воскресенье, 15 февраля, Землю накрыла магнитная буря красного уровня. Геомагнитная активность может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Даже незначительное влияние солнечной активности могут ощутить метеозависимые люди

Даже незначительное влияние солнечной активности могут ощутить метеозависимые люди / © ТСН.ua

На Земле начала мощная магнитная буря. Ее мощность — пять баллов.

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Магнитная буря началась на сутки раньше, чем ожидалось. По данным специалистов, повышенная геомагнитная активность будет наблюдаться сегодня и завтра из-за коронального выброса массы на Солнце.

Ночью на фоне геомагнитных колебаний заметно возросла яркость полярных сияний.

Геомагнитные бури являются естественным космическим явлением, однако, они могут влиять на работу техники и самочувствия людей. В частности, возможны кратковременные сбои в работе GPS, радиосвязи и спутниковых систем.

Метеочувствительные люди в период повышенной активности могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность, нарушения сна и общий дискомфорт.

Чтобы снизить возможное влияние, рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, соблюдать стабильный режим сна, пить больше воды, избегать употребления алкоголя и жирной пищи. При отсутствии проблем с сосудами можно принимать контрастный душ.

Дата публикации
Количество просмотров
981
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie