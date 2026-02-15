Землю накрыла мощная магнитная буря: будет штормить не один день

Даже незначительное влияние солнечной активности могут ощутить метеозависимые люди / © ТСН.ua

На Земле начала мощная магнитная буря. Ее мощность — пять баллов.

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Магнитная буря началась на сутки раньше, чем ожидалось. По данным специалистов, повышенная геомагнитная активность будет наблюдаться сегодня и завтра из-за коронального выброса массы на Солнце.

Ночью на фоне геомагнитных колебаний заметно возросла яркость полярных сияний.

Геомагнитные бури являются естественным космическим явлением, однако, они могут влиять на работу техники и самочувствия людей. В частности, возможны кратковременные сбои в работе GPS, радиосвязи и спутниковых систем.

Метеочувствительные люди в период повышенной активности могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность, нарушения сна и общий дискомфорт.

Чтобы снизить возможное влияние, рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, соблюдать стабильный режим сна, пить больше воды, избегать употребления алкоголя и жирной пищи. При отсутствии проблем с сосудами можно принимать контрастный душ.