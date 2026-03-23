Землю накрыла мощная магнитная буря: как пережить этот день

Корональные выбросы массы — это огромные потоки плазмы и магнитного поля Солнца

В понедельник, 23 марта, на Земле ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), соответствующая сильным магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

«Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений», — говорится в сообщении.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

Почему происходит магнитная буря

Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в частности выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, высвобождающие энергию по всем направлениям. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.

Сталкиваясь с атмосферой Земли, частицы создают разные эффекты — от полярного сияния до сбоев в электросетях.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности излучения на классы A, B, C, M, X, где А — это самые слабые вспышки, а Х — самые сильные. Каждый класс делится на 9 категорий (например, C1-C9), но каждый класс в десять раз мощнее предыдущего. Часто солнечные вспышки сопровождаются корональными выбросами массы.

Магнитные бури вызывают появление полярного сияния, но они также могут нанести значительный ущерб электронике, электросетям, а также спутниковой и радиосвязи.