Гречка не слипнется в грудке, если добавить нужное количество воды и правильно сварить кашу / © Pixabay

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Чтобы гречневая каша получилась рассыпчатой, а зернышки легко отделялись друг от друга, важно правильно отмерить воду, не торопиться во время варки и дать крупе настояться после выключения плиты. Есть несколько простых приёмов, которые помогут избежать чрезмерной мягкости и клейкой консистенции.

О таком способе приготовления рассказывает Pyszności.

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Сколько воды нужно для рассыпчатой гречки

Самое важное — соблюдать правильные пропорции. На один стакан гречневой крупы нужно взять два стакана воды. Если жидкости будет многовато, зерна чрезмерно размякнут и могут слипнуться.

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Следует также учитывать, что гречка продолжает впитывать влагу даже после выключения плиты. Поэтому не нужно ждать, пока вся вода испарится и крупа начнет приставать ко дну кастрюли. Когда она впитает почти всю жидкость, кастрюлю лучше снять с огня и оставить под крышкой.

Нужно ли промывать и обжаривать крупу

Перед варкой гречиху можно промыть холодной проточной водой в мелком сите. Это поможет избавиться от пыли и мелких примесей. После промывки крупу нужно хорошо отцедить.

Чтобы вкус стал более выразительным, а аромат немного ореховым, сухую гречку можно предварительно поджарить на сухой сковороде. Для этого достаточно 2–3 минуты. Крупу нужно постоянно встряхивать или осторожно перемешивать, чтобы она не подгорела. Такой шаг необязателен, но он поможет сделать вкус готового блюда более насыщенным.

Как правильно варить гречку

Воду нужно довести до кипения, слегка посолить и высыпать в нее подготовленную крупу. После этого огонь следует убавить до минимума, а кастрюлю накрыть крышкой. Лучше всего использовать посуду с толстым дном и плотной крышкой — так жидкость не будет испаряться слишком быстро, а гречка будет прогреваться равномерно.

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Обычно крупа варится 12–15 минут. В течение этого времени ее не нужно перемешивать или без необходимости открывать крышку. Интенсивное помешивание может повреждать зерна, из-за чего они теряют форму и начинают слипаться.

Когда гречка впитает почти всю воду, плиту нужно выключить, а кастрюлю оставить закрытой еще на 10 минут. За это время зерна впитают остатки влаги и дойдут до готовности. После этого кашу можно осторожно разрыхлить вилкой.

Почему гречка слипается

Чаще всего причина — избыток воды. Если крупа варится слишком много жидкости, зерна чрезмерно размягчаются и теряют форму. Также на консистенцию влияют сильный огонь, частое перемешивание и длительное приготовление.

Если вода улетучилась раньше, чем гречка успела свариться, не стоит сразу доливать много жидкости. Достаточно добавить 2-3 столовых ложки горячей воды, снова накрыть кастрюлю крышкой и продолжить готовить на минимальном огне.

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Что еще можно приготовить из гречки

Вкус привычной каши легко разнообразить специями. Например, сладкая молотая паприка придает ей легкий пряный аромат и сладковатый привкус. На стакан сухой крупы достаточно примерно половины чайной ложки приправы. Ее можно коротко прогреть с маслом или добавить непосредственно в воду — так гречка будет ароматной даже без сливочного масла.

Гречка может быть не только гарниром, но и основой полноценного блюда. Ее готовят вместе с шампиньонами, луком, морковью и тимьяном в одной сковороде. Крупа впитывает соки овощей и аромат грибов, а гречка с грибами и овощами получается сытной и душистой.

Еще один вариант — сделать из крупы зимнюю заготовку. Для этого гречиху сочетают с тушеными помидорами, сладким перцем, морковью и луком, а затем раскладывают в стерилизованные банки. Такие овощные закрутки с гречкой станут готовым блюдом, которое достаточно разогреть.

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