Жара может вывести холодильник из строя: проверьте это прежде всего, чтобы не остаться без продуктов

Работающий холодильник летом / © pexels.com

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Высокая температура в помещении заставляет компрессор работать дольше и интенсивнее, что увеличивает нагрузку на технику. Если не учесть несколько важных нюансов, продукты могут начать портиться быстрее, а сам холодильник — потреблять больше электроэнергии или даже выйти из строя.

Эксперты советуют в период жары уделить холодильнику немного больше внимания. Простые действия помогут сохранить стабильную температуру внутри камеры и продлить срок службы бытовой техники.

Не открывайте дверцу без необходимости

Каждое открывание дверцы впускает внутрь теплый воздух. В жару это особенно критично, ведь холодильнику приходится каждый раз заново охлаждать внутреннее пространство.

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Чтобы избежать лишней нагрузки:

заранее решайте, что хотите взять;

не держите дверцу открытой дольше нескольких секунд;

Не оставляйте холодильник открытым во время приготовления пищи.

Проверьте уплотнители

Даже небольшая щель между дверцей и корпусом приводит к постоянному проникновению теплого воздуха.

Осмотрите резиновые уплотнители: если они загрязнены, потресканы или утратили эластичность, холодильник будет работать гораздо менее эффективно. Во многих случаях достаточно просто очистить уплотнители от пыли и жира, чтобы они снова плотно прилегали.

Не перегружайте холодильник

Многие считают, что чем больше продуктов в холодильнике, тем лучше. В действительности чрезмерное заполнение камер мешает нормальной циркуляции холодного воздуха.

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Между продуктами должно оставаться немного свободного пространства. Это позволит воздуху равномерно охлаждать все полки и поддерживать стабильную температуру.

Не ставьте горячую еду

Одна из самых распространенных ошибок — убирать в холодильник только что приготовленные блюда.

Горячая посуда резко повышает температуру внутри камеры, поэтому компрессор вынужден работать почти непрерывно. Лучше дождаться, пока еда остынет до комнатной температуры и только после этого ставить ее в холодильник.

Убедитесь, что холодильник имеет достаточную вентиляцию

Холодильник не должен стоять вплотную к стене или рядом с духовкой, батареей или другими источниками тепла.

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Для нормального теплообмена производители советуют оставлять маленький зазор меж задней стеной холодильника и стенкой помещения. Это помогает отводить тепло и предотвращает перегрев компрессора.

Установите правильную температуру

Летом особенно важно следить за температурным режимом.

Оптимальная температура в холодильной камере составляет от +3 до +5 °C, а в морозильной — около –18 °C. Если жара очень сильная, некоторые производители советуют временно сделать холодильник немного холоднее, но без чрезмерного охлаждения продуктов.

Признаки, что холодильнику тяжело работать

Обратите внимание, если вы заметили следующие симптомы:

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компрессор почти не выключается;

продукты стали менее холодными;

на задней стенке скапливается избыточный конденсат;

корпус холодильника сильно нагревается;

появился необычный шум.

Если после проверки всех рекомендаций проблема не исчезает, обратитесь в сервисный центр для диагностики.

FAQ

Почему холодильник плохо морозит в жару?

В жаркую погоду температура окружающего воздуха гораздо выше, поэтому компрессор работает дольше, чтобы поддерживать холод внутри. Если дверца часто открывается, холодильник переполнен или повреждены уплотнители, эффективность охлаждения еще больше снижается.

Какую температуру необходимо установить в холодильнике летом?

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Специалисты рекомендуют поддерживать температуру от +3 до +5 °C в холодильной камере и -18 °C в морозильной камере. При экстремальной жаре можно временно снизить температуру на 1–2 градуса, если это позволяет производитель, но важно не переусердствовать, чтобы не перегружать компрессор.

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