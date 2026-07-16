Жара опасна для собак: ветеринар назвал пять пород с наибольшим риском

Мопс / © Associated Press

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Жаркая погода может представлять серьезную опасность для собак, особенно для отдельных пород, которые значительно хуже переносят высокие температуры. Ветеринар предупредил, что именно эти животные подвержены повышенному риску перегрева и теплового удара, а владельцам следует знать первые тревожные симптомы.

Об этом сообщило издание Express.

Директор по ветеринарным операциям Pharmacy2U Pet Health Фил Янгер пояснил, что собаки не могут охлаждаться так же, как люди. Если человек снижает температуру тела за счет потоотделения, то собаки в основном охлаждаются за счет учащенного дыхания и незначительного потоотделения через подушечки лап. В жаркую и особенно влажную погоду этот естественный механизм работает менее эффективно, что существенно повышает риск теплового удара.

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По словам ветеринара, владельцам необходимо внимательно следить за состоянием своих питомцев. Среди основных признаков перегрева он назвал чрезмерную одышку, сильное слюноотделение, вялость, рвоту, спутанность сознания и потерю сознания. В случае появления таких симптомов необходимо как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу.

Специалист отметил, что на способность собаки переносить жару влияют сразу несколько факторов, в частности порода, возраст, тип шерсти, общее состояние здоровья и уровень физической активности.

Особенно чувствительны к высоким температураммопсы, бульдоги и ши-тцу. Из-за плоского строения морды этим породам сложнее эффективно охлаждать организм, поэтому они быстрее перегреваются.

К группе повышенного риска также относятся бордер-колли и спаниели. Хотя у них нет короткой морды, эти собаки очень активны, поэтому в жаркую погоду им требуется особенно тщательный уход и контроль физических нагрузок.

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Кроме того, по словам Фила Янгера, жару тяжелее переносят щенки, пожилые собаки, животные с избыточным весом, светлой шерстью или сопутствующими заболеваниями. Именно эти факторы могут сделать организм более уязвимым к тепловому стрессу.

Чтобы снизить риск перегрева, ветеринар советует постоянно обеспечивать собаку прохладной свежей водой, по возможности добавлять в нее кубики льда и регулярно проверять, чтобы вода оставалась прохладной. В то же время он рекомендует следить за тем, чтобы животное не подавилось льдом во время питья.

Кроме того, прогулки и активные игры лучше переносить на утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Если приходится выходить на улицу днём, с собой стоит взять миску и воду для питомца. Отдельно ветеринар подчеркнул, что собаку нельзя оставлять в припаркованном автомобиле даже на несколько минут, ведь температура внутри салона может очень быстро стать опасно высокой.

В помещении эксперт рекомендует поддерживать прохладу с помощью проветривания, вентилятора или кондиционера. Также можно использовать охлаждающие коврики и предлагать животному замороженные лакомства или кубики льда, приготовленные из воды или бульона с низким содержанием натрия. Если собака находится на улице, у нее должен быть постоянный доступ к затененному месту.

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Кроме того, ветеринар рекомендует использовать солнцезащитный крем, предназначенный для домашних животных. Его следует наносить на наиболее чувствительные участки — нос, уши и живот — особенно у собак с короткой или тонкой шерстью, которые более подвержены солнечным ожогам. После пребывания на солнце также следует проверять кожу животного на наличие покраснений или раздражений.

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