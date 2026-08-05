Жареная или запеченная курица: что полезнее и почему решает не только способ приготовления

Запеченная курица / © Freepik

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Когда речь идет об одинаковом куске птицы, запеченная курица обычно является более легким выбором , если ее готовят без панировки, большого количества масла и кожуры. В то же время небольшая порция куриного филе, быстро обжаренного с малым количеством масла, может быть не жирнее запеченного окорочка с кожурой и соусом.

Поэтому сравнивать только названия «жареная» и «печеная» недостаточно. На состав порции также влияют часть птицы, кожура, добавленный жир, панировка, соусы и ее размер.

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ТСН.ua поможет разобраться и найти оптимальный способ приготовления.

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Печеная или жареная курица: если обобщить

Запекание и гриль не нуждаются в дополнительном масле или жире. Диетологи советуют выбирать нежирные куски мяса, срезать видимый жир и снимать шкурку с курицы или индейки.

Жаркое само по себе не делает курицу непригодной для рациона. Однако во время приготовления в большом количестве жира, в панировке или кляре блюдо может стать более тяжелым, чем простое запеченное филе. Выбирая готовую птицу, учитывайте также кожуру и приправы, ведь курица-гриль имеет свои преимущества и ограничения .

Что добавляет жира: кожура, панировка, масло и соусы

Чаще разницу между двумя блюдами создает не само название техники, а то, что добавляют к курице. Панировка, масло и сливочные, майонезные или другие густые соусы могут изменить состав блюда сильнее, чем короткая обжарка на сковороде.

Кожа также содержит жир, поэтому ее снятие позволяет сделать порцию более легкой. Важна и часть птицы: филе уместно сравнивать с другими кусками по отдельности, а окорочка и крылышки часто готовят с кожурой и маринадом.

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Не следует переносить на каждую домашнюю порцию выводы обо всех жареных продуктах. В обзоре Harvard Health говорится о связи частого потребления жареной пищи с более высокими сердечно-сосудистыми рисками; такие продукты часто содержат много натрия и насыщенных жиров. Это не значит, что одна небольшая порция курицы автоматически вредит здоровью, но объясняет, почему ежедневную жарку в большом количестве жира не следует считать привычным выбором.

Когда жареная курица может быть легче печеной

Небольшое куриное филе, обжаренное на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла, может иметь меньше добавленного жира, чем большое запеченное бедрышко с кожурой. То же касается запеченной курицы, которую щедро смазали растительным маслом или подали с жирным соусом.

Как приготовить курицу с меньшим добавленным жиром

Чтобы сделать блюдо более легким, можно:

выбрать филе или другой нежирный кусок и убрать видимый жир;

снять кожуру до или после приготовления;

запекать курицу без панировки, используя только небольшое количество масла;

при жарке налить столько масла, сколько нужно, чтобы продукт не пристал к поверхности;

подавать курицу с овощами, а соус добавлять умеренно.

Эти шаги не превращают блюдо в лечебное и не определяют рацион человека в целом. Для людей, которым врач назначил ограничить жир или соль, состав меню следует согласовывать с врачом или диетологом.

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