Жареная рыба будет иметь золотистую корочку и будет нежной внутри: добавьте в панировку вот это

Как жарить рыбу на сковороде / © Freepik

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Чтобы жареная рыба покрылась аппетитной золотистой корочкой, а внутри осталась сочной и нежной, попробуйте добавить в панировку кукурузную муку. Она помогает сделать верхний слой хрустящим, придает ему приятный золотистый оттенок и не перебивает естественный вкус рыбы. Этот простой кулинарный прием подходит для хека, минтая, карпа, судака и других видов рыбы, обычно жарят на сковороде.

Что добавить к панировке для золотистой корочки

Секрет заключается в сочетании обычной пшеничной и кукурузной муки. Пшеничная помогает панировке держаться на поверхности рыбы, а кукурузная делает корочку более выразительной и хрустящей. Для простого домашнего рецепта не требуются ни дорогие специи, ни сложные маринады.

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Чтобы приготовить панировку, смешайте:

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3 столовые ложки пшеничной муки;

2 столовые ложки кукурузной муки;

половину чайной ложки соли;

черный молотый перец по вкусу;

щепотку паприки по желанию.

Для этого рецепта лучше использовать именно кукурузную муку, а не путать ее с кукурузным крахмалом: они обладают разными свойствами. Если хочется более отчетливой хрусткости, можно экспериментировать с пропорциями, постепенно увеличивая долю кукурузной муки.

Как правильно пожарить рыбу, чтобы она была нежной внутри

Подготовьте рыбу. Очистите ее, удалите при необходимости кости и нарежьте порционными кусочками. Замороженную рыбу сначала полностью разморозьте в холодильнике. Обсушите кусочки. Промокните поверхность бумажными полотенцами. Это важный этап: избыток влаги мешает панировке равномерно присоединиться к рыбе и может препятствовать образованию хрустящей корочки. Добавьте специи. Посолите рыбу, поперчите и по желанию оставьте на 10-15 минут. Не нужно долго держать ее в соли, чтобы кусочки не теряли лишнюю влагу. Запанируйте. Обваляйте каждый кусочек в смеси пшеничной и кукурузной муки. Встряхните излишек, чтобы покрытие было тонким и равномерным. Разогрейте сковороду. Налейте достаточно масла для жарки и дождитесь, пока оно хорошо нагреется, но не начнет дымить. Выкладывайте рыбу так, чтобы между кусочками оставалось пространство. Жарьте до золотистого цвета. Готовьте на среднем огне, переворачивая кусочки только тогда, когда нижняя сторона уже подрумянилась. Продолжительность зависит от толщины рыбы: тонким кусочкам нужно меньше времени, толстым — больше. Не прижимайте их лопаткой, чтобы не терять сочность. Рыба должна быть полностью приготовлена внутри. Для безопасного приготовления ориентируйтесь на температуру около 63 °C в самой толстой части кусочка.

Что еще поможет сделать жареную рыбу вкуснее

Не накрывайте сковороду крышкой во время жарки: пара может размягчить корочку. Готовую рыбу лучше выкладывать на решетку или бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Подавайте ее сразу, пока панировка остается хрустящей.

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