"Жареная утка" в ресторане оказалась уличным голубем: подробности скандала

В ресторане ловили голубей и выдавали их за уток. / © Unsplash

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В Мадриде в Испании закрыли китайский ресторан после того, как обнаружили, что вместо жареной утки гостям подавали обычного уличного голубя.

Об этом пишет El Mundo.

В ресторане Jin Gu, расположенном в мадридском районе Усера, было обнаружено, что там продают обычных птиц, встречающихся на многих улицах города — голубей.

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Муниципальная полиция также там обнаружила кожистые полоски мяса, свисавшие с вешалки на кухне в ужасающих условиях. На кадрах видны мешки с обесцвеченным мясом, а также миски с ощипанными и подготовленными голубями.

Примечательно, что ресторан имел отличные отзывы, но уже через несколько часов после того, как клиенты уходили, они начинали чувствовать дискомфорт. Сотрудники муниципальной полиции Мадрида получили многочисленные жалобы на ресторан перед тем, как 25 марта совершить рейд. Войдя в ресторан, они прошли в подсобное помещение, где их встретило отвратительное зрелище — 300 кг гнилой пищи.

Антисанитария в ресторане. Фото: Polcia Municipal de Madrid

Считается, что в ресторане хватали голубей на улице, забивали их до смерти, а затем ощипывали и продавали как жареную утку. По данным местных СМИ, в ресторане также находилось восемь неисправных ржавых морозильных камер, заполненных пакетами с немаркированным и недатированным мясом.

На кухне также были тараканы, а по полу — разбросано множество ловушек для крыс. В ресторане также не было термометров для измерения температуры в помещениях, где хранилась еда. Посуда также оказалась ржавой и антисанитарной.

После этого заведение решили закрыть.