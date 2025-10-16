Жареный картофель будет вкусным, хрустящим и золотистым: секретный ингредиент для идеального блюда

Как жарить картошку, чтобы не слипалась / © Freepik

Жареный картофель любят почти все. Но блюдо не всегда получается таким, как хочется: то мягкое, то пригоревшее, то просто безвкусное. Профессиональные повара говорят, что один секретный ингредиент сделает кусочки картофеля золотистыми, хрустящими и вкусными. Поэтому рекомендуют всем, кто любит это блюдо, выбрать именно такой способ его приготовления.

Как правильно пожарить картофель, чтобы получился хрустящим, золотистым и вкусным

Секрет идеального хрустящего картофеля — это крахмал или мука. Если вы хотите, чтобы жареный картофель имел идеальную корочку, а внутри оставался нежным, перед жаркой нужно добавить немного картофельного крахмала или пшеничной муки.

Как это сделать правильно.

Нарежьте картофель ровными кусочками.

Залейте его холодной водой на 10-15 минут, чтобы убрать избыток природного крахмала, это поможет избежать слипания.

Высушите кусочки бумажным полотенцем.

Посыпьте их двумя чайными ложками крахмала или муки и легко перемешайте.

Жарьте на разогретой сковороде в достаточном количестве масла, тогда картофель получит золотистую, хрустящую корочку.

Этот метод жарки образует на поверхности нежную панировочную корочку, которая сохраняет сочность внутри, а снаружи создает аппетитную текстуру.