Жарим картофель без прилипания: простой трюк со льдом, который сделает ваше блюдо совершенным

Как пожарить картофель, чтобы он не прилипал к сковороде / © unsplash.com

Причина прилипания картофеля — крахмал, выделяющийся во время жарки. Именно он превращает аппетитные ломтики в кашевидную массу.

Опытные хозяйки советуют: перед тем как выкладывать картофель на разогретую сковороду, положите в масло один кубик льда. Вода мгновенно улетучивается, образуя тонкую пленку, которая не позволяет картофелю прилипать.

Хотя этот прием кажется странным, он работает безотказно: картофель остается рассыпчатым и равномерно поджаривается.

Кулинары объясняют это так: лед немного снижает температуру масла в момент выкладывания. Благодаря этому крахмал не успевает “схватиться” на поверхности сковороды.

Некоторые добавляют лед прямо к нарезанному картофелю перед жаркой. Это смывает лишний крахмал и делает ломтики хрустящими. Главное — не переборщить с водой: достаточно одного кубика, чтобы результат вас удивил.

Профессиональные повара используют этот трюк в ресторанах. Именно поэтому их картофель всегда смотрится идеально.

Еще один секрет — не перемешивать картофель слишком часто. Лед помогает, но терпение тоже важно: картофель должен схватиться корочкой, прежде чем ее перевернуть, тогда ломтики сохранят форму.

Многие хозяйки признаются, что после этого лайфхака уже не боятся жарки. Кушанье стало получаться стабильно вкусным.

Интересно, что метод работает и с другими овощами: кабачки или баклажаны тоже меньше прилипают после “ледяного шока”.

Кулинары отмечают, что прием особенно полезен для старых сковород — даже без антипригарного покрытия результат поражает.