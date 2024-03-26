Желаемое будет сбываться в ближайшее время: обязательно говорите себе утром эти фразы

Большинство из нас часто "накручивают" себя перед важными событиями. Это подсознательно настраивает на негатив. Однако в психологии существуют особые аффирмации для исполнения желаний. Говорить их себе нужно каждое утро.

Афирмациями называют короткие утвердительные фразы, направленные на формирование положительных привычек. Психологи называют аффирмации одним из самых эффективных способов самовнушения, которое помогает "запрограммировать" свою жизнь на успех в прямом смысле этого слова.

Верить в аффирмацию во исполнение желаний не обязательно. Однако попробуйте поставить эксперимент. Выберите из перечня наиболее подходящую фразу и произносите ее каждое утро несколько раз в течение одного месяца. Параллельно – записывайте все, что с вами происходит.

Как правильно просить исполнение желаний

Даже в том случае, если еще в детстве родители "заложили" в ребенка установки бедности и несчастья, аффирмация способна запустить обратный процесс. Благодаря им вы настроите свое подсознание на позитив, уверенность в себе. Многократное повторение определенной фразы превращается в привычку, чем развивает желание ей следовать.

Составляя личные афирмации, не начинайте предложение с "Я хочу/Я желаю/Я мечтаю и т.д.". Работают только утверждения в реальном времени. К примеру, "Я получаю то, что мне нужно всегда".

Что нужно сказать, чтобы желание сбылось

Мои мечты сбываются легко и быстро.

Мое внутреннее состояние работает как магнит для желаний.

Я мечтаю смело и масштабно.

Весь мир хочет моего процветания.

Я искренне благодарю Вселенную за все блага, которые она мне посылает.

Я точно знаю, что все задуманное сбыться, без сомнения!

Все окружающие помогают мне исполнять мои мечты.

Я счастлива просто так, без повода, поэтому весь мир хочет сделать меня еще счастливее.

В этом мире все достаточно, хватит всем. Я желаю счастья и благополучия каждому человеку на этой Земле.

Я достойна всего лучшего просто по праву рождения.

Я мечтаю смело и масштабно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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