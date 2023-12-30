Желания сбудутся на все 100%: что нужно обязательно повесить на новогоднюю елку

Обычай наряжать новогоднюю елку пришел к нам из Европы. Наши предки вкладывали в этот процесс особое содержание. И верили, что с помощью разных предметов можно выполнить все свои желания.

Впитывая новогоднюю елку, мы больше не вкладываем в украшения особого смысла. Чаще всего мы больше озабочены тем, какие цвета и украшения в тренде этого сезона.

Однако, астрологи советуют более серьезно отнестись к процессу впитывания елки, ведь с помощью обычных елочных украшений можно осуществить самые заветные желания. Рассказываем, что нужно вешать.

Шишки, орехи – для собственного здоровья и здоровья близких. Вспомните выражение: "Крепкий, как орех".

Золотистые и серебристые шары – для привлечения изобилия. Еще одним символом богатства, по восточному календарю, являются мандарины. Не забудьте повесить их на елку, а в новогоднюю ночь разделить с близкими.

Фигурка дракона — это не только символ грядущего года, но и удачи и императорской власти в Китае, поэтому его вешают для карьерного роста.

Печенье, пряники – это все символы хлеба и будущего хорошего урожая, поэтому ими украшают новогоднюю елку, чтобы год был сытым.

Ангела – для всех, кто мечтает о ребенке.

Как украсить елку для исполнения желаний в Новом году / Фото: Unsplash

Астрологи также утверждают, что для привлечения счастья и исполнения любого желания на елке обязательно должна быть оригами – фигурка из бумаги. Лучше всего такое изделие сделать самому. Но если человек дарит украшение от всего сердца, то отказываться также не стоит.

Символом любви считается яблоко. Поэтому, если вы хотите встретить в новом году вторую половинку или укрепить существующие отношения, украсьте елку искусственными или настоящими яблоками.

Кораблик, самолет, автомобиль или паровозик – чтобы больше путешествовать в новом году, увидеть как можно больше разных стран.

Домик – поможет осуществить давнюю мечту поселиться в собственном доме или квартире.

Фигурка собаки – символ друга и дружбы. Если вам не хватает теплых отношений с другими людьми, не забудьте добавить такое украшение на свою елку.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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