Желтеющие листья на огурцах: как «оживить» растение

Желтые листья на огурцах

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Многие хозяева каждый год наблюдают на огороде одну и ту же неприятную картину, когда листья на огурцах начинают желтеть, покрываются пятнами, сохнут, а урожая становится все меньше. Причиной такого состояния могут быть разнообразные грибки, опасные болезни или банальная летняя жара, однако независимо от источника проблемы пригодится одно простое и очень действенное средство.

Как приготовить целебный раствор

Для приготовления этого домашнего средства требуется всего три доступных составляющих: 500 миллилитров молока, 1 столовая ложка жидкого мыла и 15 капель обычного йода, и эти пропорции рассчитаны на 5 литров воды. Сначала все ингредиенты тщательно смешивают между собой, затем полученную смесь разводят в воде для последующей обработки растений.

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Правила обработки и защиты огурцов

Для надежной профилактики грибковых заболеваний и защиты от негативного воздействия палящего солнца этим раствором опрыскивают огурцы, стараясь тщательно обрабатывать гудину снизу вверх

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. При окроплении используют жидкость из расчета 1 литр на 1 метр квадратной грядки, а саму процедуру рекомендуется проводить примерно раз в 7 дней. Сочетание молока с йодом эффективно защищает растения от болезней, обеспечивает здоровый и зеленый вид листьев, препятствует его преждевременному опадению и даже заметно повышает урожайность огурцов, дополнительно насыщая их полезными микроэлементами.

Кстати, этот же универсальный раствор прекрасно подходит и для корневой подкормки огурцов, начиная с самых маленьких побегов.

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