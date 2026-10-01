Желтого налета в туалете больше не будет: эксперты назвали недорогое средство, которое эффективно очищает поверхности

Ванная комната / иллюстративное фото / © Associated Press

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Грязный коричневато-серый налет в унитазе часто кажется такой проблемой, с которой не могут справиться даже проверенные народные средства, такие как сода или уксус. Впрочем, даже старые известковые отложения можно полностью устранить без многочасового изнурительного трения, если правильно подобрать чистящее средство.

Об этом пишет издание Kertvar.hu.

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Основная причина появления тёмного налёта в унитазе — это кальций и минералы, которые оседают из жёсткой воды. Они накапливаются на стенках чаши, под ободком и под водой, а с каждым новым смывом этот слой становится только толще и прочнее.

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Обычная сода — это щелочь, которая не растворяет накипь, но может помочь в качестве абразива. Уксус является кислотой и теоретически должен расщеплять минералы, однако в чаше он быстро смешивается с водой, теряет концентрацию и становится бессильным против многослойной застарелой извести.

Тем не менее лимонная кислота может оказаться весьма эффективной против известкового налета. Её можно применять на фарфоровых, хромированных и плиточных поверхностях, но перед использованием всегда следует ознакомиться с инструкцией производителя продукта.

Как использовать лимонную кислоту для чистки унитаза

В миске с горячей водой нужно растворить две-три столовые ложки лимонной кислоты. Полученный раствор следует вылить в унитаз, обязательно обработав участки под ободком и места с стойким налетом.

Средство следует оставить действовать на всю ночь, а утром поверхность необходимо тщательно очистить щёткой и смыть водой. Если известковые отложения удалились не полностью, процедуру следует повторить.

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Для очистки кранов следует использовать обычный лимон

Для удаления известкового налета с кранов и стекол душевой кабины следует использовать чуть более мягкий раствор. Вам нужно разрезать лимон пополам, натереть одной половиной известковый налет и оставить на 15 минут. Затем просто смойте кран тёплой водой.

Лимонный сок уже содержит лимонную кислоту и его легко наносить на вертикальные поверхности.

В то же время специалисты по уборке отмечают, что с стойким известковым налетом лучше всего справляется концентрированный раствор лимонной кислоты. Чтобы очистить смеситель, достаточно обернуть покрытые накипью детали тканью, хорошо смоченной в этом растворе, и оставить примерно на час.

Однако будьте осторожны: ни в коем случае не смешивайте лимонную кислоту или любые другие кислотные средства с хлоркой или бытовой химией, содержащей хлор. При их смешивании выделяется ядовитый газ, опасный для здоровья.

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После удаления известкового налета важно регулярно поддерживать чистоту, чтобы налет не образовывался снова. Для этого достаточно еженедельно чистить унитаз щеткой с моющим средством.

Обычный уксус отлично подходит для профилактики и удаления свежих пятен или тонкого налета, но против толстого застарелого накипа по-настоящему эффективной остается только лимонная кислота.

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Светлые швы между плитками со временем желтеют, темнеют или покрываются налётом из-за пористой затирки, которая впитывает влагу, остатки мыла, пыль и грязь. В зависимости от степени загрязнения их можно очистить 3%-ным раствором перекиси, пастой из перекиси и соды, а при сильном налете — разбавленным хлорным отбеливателем (1:10) или перкарбонатом натрия, не смешивая хлор с кислотами и работая в перчатках при проветривании.

Отметим, что постельное белье со временем может стать жестким, потерять свежесть и впитать запахи, однако эксперт по уборке Шантель Мила советует добавлять один стакан пищевой содыпрямо в барабан стиральной машины перед обычной стиркой. По словам Шантель, таким образом можно удалить остатки моющих средств и кондиционеров, нейтрализовать минералы жёсткой воды и неприятные запахи.

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