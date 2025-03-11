Желток будет нежным и кремовым: как варят яйца в элитных ресторанах – запомните три секрета

Как можно улучшить вкус такого на первый взгляд простого продукта, как яйцо?

Есть определенные тонкости варки яиц, которые важно учесть, чтобы получить яйца с мягким и кремовым желтком и насыщенным вкусом.

Первый секрет кулинарии высокого уровня заключается в выборе яиц высшей категории – C0 или D0 для варки.

Второй секрет очень прост, но о нем часто забывают, когда варят яйца дома. Их нужно заливать холодной водой, при этом они должны быть полностью погружены.

Третий нюанс связан с тем, чтобы не варить яйца 10 минут до крутых, как это часто делают хозяйки, а выключать огонь сразу после закипания воды.

После этого яйца остаются в горячей воде на 10 минут, а затем переносят в холодную. Только после этого их можно вынимать и чистить.

Яйца, приготовленные по такому методу, легко очищаются, не трескаются во время короткой варки, а их вкус гораздо насыщеннее, чем при обычном способе. Желток становится нежно кремовым.

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