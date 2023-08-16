Желтые цветы — к разлуке: действительно ли нельзя дарить такие букеты

Желтые цветы яркие, поднимают настроение и во многих культурах символизируют солнце, тепло, оптимизм, счастье. Однако, когда дело доходит до букетов, многие вспоминают старый говор: "Желтые цветы — к разлуке". Это действительно так?

Желтые цветы: значение, можно ли дарить

Традиционно желтые цветы ассоциируются с радостью, дружбой, поэтому они прекрасно подойдут в подарок подруге, коллеге, близкому родственнику. Посредством цветов такого оптимистического цвета можно выразить благодарность, благодарность, желание поделиться с родными и друзьями радостью. Букет желтых цветов может символизировать признание и уважение к определенному человеку.

Однако следует помнить, что в некоторых культурах желтые цветы могут иметь совсем другое значение. К примеру, в странах Восточной Азии желтый цвет символизирует измену. Поэтому перед тем, как дарить человеку такой букет, следует узнать о культурных особенностях и пожеланиях получателя.

Кому можно дарить желтые цветы

Кому можно дарить желтые цветы / Фото: Pexels

Такие букеты станут отличным выбором для близкого человека, друга, подруги. Они будут символизировать как дружелюбие, так и ваше желание поддержать другого в трудную минуту, готовность разделить радость и уныние.

Хотя может показаться, что желтые цветы совсем не подходят в качестве подарка любимому человеку, на самом деле они могут нести глубокое значение. Желтый символизирует свежесть, новизну, желание завоевать сердце другого человека. Поэтому желтые цветы могут стать отличным вариантом в начале отношений.

Также желтые цветы подходят для коллег по работе. В этом случае они символизируют положительные отношения, доброжелательность и признание компетентности.

Можно ли дарить желтые цветы в день рождения? Желтые букеты подходят для разных моментов в жизни. Их можно смело дарить на день рождения, юбилей, свадьбу, новоселье, успешное завершение проекта и т.д. Также такие цветы могут принести утешение и поддержку в трудные времена.

Почему говорят, что желтые цветы — к разлуке

Откуда пришло к нам поверье, связанное с запретом дарить желтые цветы, особенно своей второй половинке? Существует одна старинная легенда, связанная с этим изречением.

Жили когда-то князь и княгиня. Князь собрался идти на войну с врагом, а по возвращении у него часто появлялась мысль, не изменяла ли ему жена, пока он был в походе. Пошел князь к колдунье, чтобы узнать ответ. Дала колдунья князю букет с алыми цветами и сказала подарить его княгини, а затем поставить у кровати. Если утром цветы изменят свой цвет, значит жена не была верной. Так и вышло.

Верить или нет старинной легенде – решать только вам. Но желтые букеты всегда выглядят яркими, дарят радость и положительные эмоции.

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