Желтые листья на огурцах: что делать, чтобы спасти урожай

Огурцы / © pixabay.com

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Желтые листья на огурцах – сигнал, что растению что-то не подходит. Причина может быть простой: нехватка воды, жара, холодный полив или нехватка питательных веществ. Но иногда пожелтение указывает на болезни или вредители, которые могут быстро испортить урожай. Чтобы не потерять огурцы, важно посмотреть, где именно желтеют листья и как выглядит само растение.

ТСН.ua рассказывает о причинах и как с ними бороться.

Почему желтеют листья на огурцах

Огурцы очень чувствительны к условиям выращивания. Они любят тепло, регулярный полив и плодородную почву. Если растению не хватает влаги, света или питательных веществ, листья могут начать желтеть.

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Также желтизна появляется из-за резких перепадов температуры, полива холодной водой, загущенных посадок, грибковых болезней или приступа вредителей.

1. Неправильный полив

Одна из самых частых причин – недостаток или избыток воды. Если огурцам не хватает влаги, листья увядают, желтеют и могут скручиваться. Если воды многовато, корни начинают страдать от недостатка воздуха, и растение тоже желтеет.

Огурцы лучше поливать регулярно, но не заливать грядку. Почва должна быть влажной, а не болотистой. В жару поливать лучше с утра или вечером.

2. Полив холодной водой

Огурцы не любят холодную воду. Если поливать их прямо из колодца или шланга ледяной водой, растение может получить стресс. Из-за этого листья желтеют, рост замедляется, а завязи могут опадать.

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Лучше использовать отстоянную теплую воду. Особенно это важно для молодых растений и огурцов в теплице.

3. Нехватка питательных веществ

Если огурцам не хватает питания, листья также могут изменять цвет. Например, когда желтеют нижние листья, растению может не хватать азота. Если желтизна появляется по краям листьев, возможна нехватка калия.

В таком случае огурцы можно подкормить комплексным удобрением для овощей или специальным удобрением для огурцов. Важно не превышать дозировку, потому что избыток удобрений тоже может навредить.

4. Жара и прямое солнце

В сильную жару листья огурцов могут желтеть от перегрева. Особенно часто это случается, если растения растут на открытом солнце, а почва быстро пересыхает.

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В такие дни следует следить за влажностью почвы, мульчировать грядки скошенной травой, соломой или другим материалом, помогающим удерживать влагу. В теплице важно проветривать, чтобы растения не «запаривались».

5. Холодные ночи и перепады температуры

Огурцы плохо реагируют на холод. Если днем тепло, а ночью температура резко падает, листья могут пожелтеть от стресса. Молодые растения особенно чувствительны к таким перепадам.

Если огурцы растут в открытом грунте, в прохладные ночи можно временно накрывать агроволокном. В теплице важно не допускать резких перепадов температуры и сквозняков.

6. Загущенные посадки

Если огурцы посажены слишком густо, им не хватает света и воздуха. Листья внутри куста начинают желтеть, растение хуже проветривается, а риск болезней возрастает.

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Лишние старые или поврежденные листья можно осторожно удалять, чтобы куст лучше проветривался. Но не стоит срезать слишком много листьев сразу — они нужны растению для питания.

7. Болезни огурцов

Желтые пятна на листьях могут быть признаком грибковых болезней. Если пятна имеют неправильную форму, листья сохнут, скручиваются или покрываются налетом, следует внимательно осмотреть растение.

Больные листья лучше убрать, а растения обработать подходящим средством, разрешенным для овощных культур. Важно не ждать, пока проблема перейдет на весь куст.

8. Вредители

Листья огурцов могут желтеть из-за паутинного клеща, тли или других вредителей. Часто они прячутся на нижней стороне листьев.

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Если видны мелкие точки, паутинка, липкий налет или мелкие насекомые, растения нужно обработать. Для начала можно смыть вредителей водой или использовать мыльный раствор, но при сильном поражении лучше взять специальное средство для огорода.

Что сделать в первую очередь, если листья пожелтели

Сначала осмотрите растение. Посмотрите, желтеют нижние листья или молодые, есть пятна или равномерная желтизна, не увядает куст, нет ли вредителей на обратной стороне листьев.

Затем проверьте почву. Если он сухой — растениям не хватает воды. Если слишком мокрый и тяжелый, возможно, корни страдают от переувлажнения.

После этого можно скорректировать полив, убрать сильно поврежденные листья, подкормить растения и проверить, не нужно ли защитить их от жары или холода.

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Чего не стоит делать

Не стоит сразу заливать огурцы большим количеством воды «про запас». Это может только усугубить ситуацию. Также не нужно сыпать много удобрений без понимания причины: избыток подкормки может обжечь корни.

Не оставляйте больные или сильно поврежденные листья на грядке. Его лучше убрать, чтобы снизить риск распространения болезней.

Как предотвратить пожелтение листьев

Чтобы огурцы меньше желтели, поливайте их теплой водой, не допускайте пересыхания грунта и не переувлажняйте грядку. В жару помогает мульча, а в теплице – регулярное проветривание.

Также важно не загущать посадки, периодически осматривать листья снизу и вовремя убирать поврежденные части растения.

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